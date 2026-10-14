Chaco: hallaron muerta a una pareja e investigan un posible femicidio seguido de suicidio

La Justicia chaqueña investiga un presunto femicidio seguido de suicidio en Charata, donde una pareja fue encontrada sin vida este martes por la noche. El hallazgo ocurrió en una casa situada en la intersección de Osola y Lavalle. La hipótesis que orienta la causa es preliminar y deberá ser contrastada con los resultados de las autopsias y las pericias.

Según el informe policial, las personas fallecidas fueron identificadas como Patricia Andrea Alvarado, de 30 años, y Enzo Germán Suárez, de 38, quienes mantenían una relación de pareja. Ambos estaban en el suelo de una habitación cuando llegaron los efectivos.

La intervención comenzó alrededor de las 20.20, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que solicitaba presencia policial ante un posible suicidio. Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron a las dos personas aparentemente sin signos vitales y se dio intervención a las autoridades judiciales.

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Un arma y cartuchos entre los elementos secuestrados

El fiscal Fernando Ojeda, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 2 de Charata, quedó al frente de las actuaciones. En el domicilio también trabajaron personal del hospital local, un médico forense y un perito.

Durante el procedimiento se secuestraron un arma de fuego de fabricación casera, dos cartuchos calibre 16 percutados y otros cinco sin percutar. El parte también consignó el hallazgo de dos tornillos de hierro que serían soportes del arma, una característica que deberá ser examinada en el marco de la investigación.

Los investigadores incautaron además dos teléfonos celulares y una billetera perteneciente al hombre. La información disponible no precisa qué resultados arrojaron las primeras pericias ni permite establecer todavía la secuencia de lo ocurrido dentro de la vivienda.

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Por orden de la Fiscalía, personal de Bomberos de la Policía trasladó los cuerpos a la morgue judicial. Las autopsias estaban previstas para la mañana de este miércoles 14 de octubre, con el propósito de determinar las causas de ambas muertes y aportar elementos para reconstruir el hecho.

Hasta el momento, la carátula de supuesto femicidio seguido de suicidio tiene carácter preliminar. La investigación permanece a cargo de la Fiscalía N.º 2 de Charata, a la espera de los informes forenses y del análisis de los elementos recogidos en la casa.