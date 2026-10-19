La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, cuestionó al presidente Javier Milei al asegurar que “le da el golpe de gracia” al programa Remediar y que “están destruyendo el sistema de salud”.

“Derogan el listado de 128 medicamentos esenciales y lo reemplazan por uno de apenas 6 principios activos”, explicó la funcionaria.

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Motosierra al Remediar

Además calificó la medida como “una decisión brutal que deja en claro que la salud de la gente les importa nada”.

“En Córdoba, casi 800 centros de salud van a dejar de recibir estos medicamentos por esta decisión nacional”, agregó en una publicación de la red social “X”.

“¿Quién va a pagar la cuenta?”, se preguntó Montero. Para luego responder: “Está claro que nuevamente seremos las provincias, los municipios o la gente de su propio bolsillo”.

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“Milei ajusta, Nación se borra”

“Milei ajusta, Nación se borra y los que menos tienen pagan las consecuencias que no serán solo económicas sino fundamentalmente sanitarias”, señaló en tono crítico.

“Esto no es eficiencia. Es crueldad. Es destruir una política pública sanitaria que durante más de 20 años garantizó medicamentos sin costo a quienes no podían pagarlos”, evaluó Montero.

“Convierten el derecho a la salud en un privilegio para quienes pueden pagar”, concluyó la funcionaria provincial.