Balance del Día de la Madre en Córdoba: “Hemos sacrificado mucha rentabilidad en función de mantener ventas”

En Córdoba, las ventas por el Día de la Madre cayeron un 5,9%, pese al movimiento que registraron los comercios durante el fin de semana. El ticket promedio alcanzó los $71.300 y el 86% de las operaciones se realizó con tarjeta de crédito, según los datos difundidos por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom). El resultado volvió a poner en discusión el impacto de la pérdida del poder adquisitivo, los cambios en los hábitos de compra y las dificultades que enfrenta el comercio formal.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Fausto Brandolin, representante de Fedecom, explicó que cinco de los 14 rubros relevados tuvieron resultados positivos, mientras que los nueve restantes registraron caídas. Por su parte, Héctor Fiorani, integrante de la Cámara de Comercio de Córdoba y titular de una cadena de perfumerías, señaló que el comportamiento varió según el sector y destacó que algunos negocios resignaron rentabilidad para sostener las ventas.

Fiorani sostuvo que, en su rubro, “no hay caída en unidades vendidas. La gente acomoda el regalo a su presupuesto y el ticket promedio no está creciendo al nivel de la inflación”, afirmó. El empresario explicó que los comercios a la calle sintieron el impacto de las lluvias del fin de semana, mientras que otros canales consiguieron mantener su actividad. También señaló que muchos negocios “han sacrificado mucha rentabilidad en función de mantener ventas y absorber el costo financiero de las 10 cuotas. Eso nos permitió tener una buena performance”, remarcó Fiorani.

Brandolin, por su parte, explicó que el movimiento de personas en los locales no necesariamente se traduce en un crecimiento de la facturación. Según indicó, "los rubros con mejores resultados suelen vender productos de menor valor promedio, mientras que otros segmentos que históricamente impulsaban las ventas durante esta fecha registraron caídas".

Los rubros más afectados

De acuerdo con Fedecom, cinco de los 14 rubros relevados tuvieron variaciones positivas durante el Día de la Madre. Entre ellos, Brandolin mencionó "las librerías y los comercios de plantas y flores". En cambio, los electrodomésticos, la tecnología y “el rubro de indumentaria y calzado es uno de los más afectados por muchas razones”, sostuvo. Además, advirtió que la situación alcanza tanto a los locales físicos como a las ventas por internet, en un contexto en el que los consumidores priorizan los precios más bajos.

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Brandolin agregó que las compras en plataformas digitales del exterior impactan directamente en los negocios locales. También señaló que la venta informal representa un problema para el comercio establecido y afirmó: “Hoy estamos atravesando una situación en donde tenemos, yo diría que más del 50% de la venta que se hace en forma ilegal”.

El uso de tarjetas de crédito tuvo un papel central durante la fecha comercial. Según los datos de Fedecom, el 86% de las operaciones se concretó con ese medio de pago, en un contexto en el que los consumidores buscan alternativas para afrontar sus compras. El representante de Fedecom señaló que "estas herramientas podrían contribuir a sostener las ventas durante los próximos meses", aunque reconoció que las expectativas para las fiestas de fin de año siguen condicionadas por la situación del consumo.

La preocupación por fin de año

Para Fiorani, octubre, diciembre y las fechas comerciales vinculadas con las fiestas representan períodos clave para su empresa. Sin embargo, advirtió que los problemas de liquidez y rentabilidad afectan a los negocios, especialmente a los más pequeños.

“Todo el mundo tiene un problema de caja y de rentabilidad porque el bolsillo de la gente está complicado”, afirmó. También anticipó que algunos comercios podrían cerrar después de las fiestas: “En el comercio más chico va a haber cierres y creo que el golpe más fuerte se va a sentir después de Navidad, en enero y febrero”.

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Brandolin coincidió en que el escenario exige cautela y sostuvo que las próximas mediciones permitirán observar el comportamiento del consumo en un contexto diferente al de años anteriores, cuando la inflación elevada incentivaba a adelantar compras.

Además, consideró que una reducción de la carga impositiva y una simplificación del sistema tributario ayudarían a los comercios formales a competir con las plataformas extranjeras. “Nosotros creemos que hoy más que nunca estamos en un proceso de cambio de conducta a formalizar la economía”, señaló.