Gustavo Klein apuntó contra Nación por el Plan Remediar: “Si quiere que las provincias nos hagamos cargo, que giren los fondos adecuados”

El recorte del programa Remediar redujo de 128 a seis los medicamentos disponibles para los centros de atención primaria y amenaza con aumentar la demanda en los hospitales públicos de Córdoba. La medida representa una disminución del 95% de los productos que se entregaban y deja afuera remedios de uso frecuente. Frente a este escenario, la Provincia reclama que el Gobierno nacional restituya la cobertura para evitar que más pacientes deban recurrir a los hospitales.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el secretario de Salud de Córdoba, Gustavo Klein, cuestionó la reducción y pidió que la Nación dé marcha atrás con la medida. “La mejor manera de resolver este tema es que vuelvan sobre sus pasos y vean la forma de volver a continuar con el programa”, sostuvo. Además, planteó que, si el Gobierno nacional pretende que las provincias asuman esa responsabilidad, debe “girar los fondos adecuados para que así sea”.

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Remediar funciona desde hace más de 20 años y abastece al primer nivel de atención sanitaria, incluidos dispensarios y centros de salud municipales y comunales. El programa estaba destinado a personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud y no cuentan con cobertura médica.

“Desde hace tres años atrás esta parte ha sido cercenada y restringida en forma permanente hasta llegar a este momento que de 128 medicamentos pasaron a 6”, explicó Klein. El funcionario precisó que los productos que todavía se distribuyen corresponden a tratamientos vinculados con patologías cardiovasculares.

El recorte deja afuera medicamentos habituales para la atención primaria. “No llega más el antiinflamatorio, el antibiótico, el jarabe para el niño, las vitaminas para los chicos”, enumeró el secretario de Salud. También señaló la falta de medicamentos destinados a personas con diabetes.

El riesgo de saturación

La reducción de la cobertura puede trasladar parte de la demanda de los centros de atención primaria a los hospitales públicos provinciales. “Los hospitales están funcionando correctamente, digamos, y tienen farmacia hospitalaria propia”, indicó Klein. Sin embargo, advirtió sobre las consecuencias que podría generar el aumento de la demanda: “Seguramente va a haber un colapso respecto a ese tema”.

Mientras busca una solución con las autoridades nacionales, la Provincia prevé sostener la atención de los cordobeses. “Nosotros desde Salud no vamos a abandonar a los cordobeses”, aseguró el funcionario.

La Provincia busca concretar una reunión formal con las autoridades sanitarias nacionales para discutir el recorte y sus consecuencias. Según explicó Klein, durante los encuentros del Consejo Federal de Salud (COFESA), “nación dijo que el problema puntualmente radica en la patología cardiovascular”, relató el secretario de Salud.

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Frente a esta situación, Córdoba reclama que el Gobierno nacional restablezca el programa o garantice los recursos necesarios para que la Provincia pueda cubrir las prestaciones que dejaron de llegar. Klein comparó el escenario con el conflicto por la atención de afiliados de PAMI en Marcos Juárez. "No sé si se acordarán que hace unos meses atrás más de 5.000 abuelos quedaron sin atención en Marcos Juárez y Córdoba, el Ministerio de Salud de Córdoba, por una designación, una directiva del gobernador, amplió el número de camas en el hospital”, explicó Klein.

Para el funcionario, la solución no pasa por trasladar de manera permanente esas responsabilidades al sistema provincial, sino por recuperar la provisión de medicamentos en el primer nivel de atención.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Es por aca" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.