Abogados exigen que Bittar dé explicaciones por los gastos de campaña

A 48 horas de las elecciones en las que los abogados elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, una presentación realizada por la agrupación independiente Abogados Litigantes de Córdoba puso bajo la lupa los gastos de campaña de Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba y candidato por la Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía.

La presentación, fechada el 17 de octubre, solicita a la Junta Electoral de la FACA que exija una rendición detallada de los gastos realizados durante la campaña y, fundamentalmente, que se identifique el origen de los fondos utilizados para financiarla.

El planteo se fundamenta en el importante despliegue publicitario que Bittar realizó en la ciudad de Córdoba y en diferentes localidades del interior provincial, con numerosos carteles de grandes dimensiones que exhiben su imagen.

Nuevo Sanatorio Allende en zona sur: avanza el proyecto que demandará USD 120 millones y generará 3.500 empleos​

Según advierten los denunciantes, la magnitud de la campaña resulta llamativa para una elección destinada a designar representantes de los abogados ante un organismo judicial. Además, señalan que la publicidad está concentrada prácticamente en la figura de Bittar, sin una promoción equivalente de los restantes integrantes de su lista.

Sospechas sobre el origen del dinero

Uno de los principales interrogantes planteados por los abogados es quién financió semejante despliegue publicitario y cuánto dinero se destinó a la contratación de cartelería, espacios publicitarios, redes sociales y actividades proselitistas.

En ese sentido, solicitaron que se informe la cantidad de carteles instalados, sus ubicaciones, dimensiones, empresas contratadas, períodos de exhibición y costos de producción, colocación y mantenimiento, poniendo en conocimiento de esta maniobra al Sr. Fiscal Federal nro. 2 de la Ciudad de Cordoba.

También reclamaron conocer los gastos destinados a publicidad digital, pantallas y alquiler de salones para actos de campaña. Además, se exige que se identifique a los aportantes, los montos desembolsados y las eventuales contribuciones realizadas por terceros.

Gustavo Klein apuntó contra Nación por el Plan Remediar: “Si quiere que las provincias nos hagamos cargo, que giren los fondos adecuados”

Los letrados pretenden que se determine si se utilizaron, directa o indirectamente, recursos pertenecientes a colegios profesionales, asociaciones de abogados u otras entidades públicas o privadas. Este último punto adquiere particular relevancia por la doble condición de Bittar, quien además de ser candidato ejerce actualmente la presidencia del Colegio de Abogados de Córdoba.

Otro de los aspectos más delicados de la presentación está relacionado con la utilización de mensajes de texto y WhatsApp enviados a teléfonos particulares de abogados matriculados. Según el escrito, numerosos profesionales recibieron comunicaciones electorales en las que Bittar se presenta personalmente y los invita a mantener conversaciones telefónicas.

Los denunciantes solicitan conocer cuántos mensajes fueron enviados, cuánto costó esa modalidad de difusión y, especialmente, de dónde se obtuvieron los números telefónicos de sus destinatarios. En este punto, plantean la sospecha de que se podría haber utilizado la base de datos del Colegio de Abogados de Córdoba para desarrollar actividades proselitistas.