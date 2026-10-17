17-O: laberinto PJ

Máximo Kirchner, quien ya había sido entrevistado la semana anterior por Maru Duffard, volvió a serlo esta última también durante más de una hora por Ernesto Tenembaum indicando un deseo de visibilizarse por alguna razón. De ambos reportajes, pero especialmente del segundo, se desprende la persistente fascinación de ciertos peronistas con Milei en contraste con Macri, a quien consideran peor que el libertario, demostrando cuántos genes antirrepublicanos y autocráticos comparten el kirchnerismo con Milei. Habla de los argentinos también, en su mayoría concentrados en los dos extremos de la polarización, que prefieren lo mismo: la promesa de eficacia (hipotética) de un líder decisionista a la democracia como sistema de reglas. Ese gen compartido aún no aprendió que la sociedad nunca alcanzará una eficacia duradera si debilita las instituciones que deberían garantizarla.

El acrónimo silábico MaMá por unión Massa-Máximo resonó con fuerza la última semana

Máximo Kirchner sostuvo que de ser gobierno revisarán uno por uno los proyectos de inversión aprobados en el marco del RIGI en sintonía con las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hace dos meses en el evento en el que participó Máximo Kirchner, cuando dijo que los inversores deben saber que un gobierno peronista revisará lo actuado por la gestión de Javier Milei y que “lo que sea necesario expropiar vamos a expropiar”.

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Desde el sector de Sergio Massa se sostiene que llamaron la atención a Quintela para que modere sus declaraciones si no quiere que el conjunto del panperonismo nacional lo desmienta. ¿Haría lo mismo Massa con Máximo? Quien en el primer reportaje contó que cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía y virtual interventor del gobierno de Alberto Fernández le ofreció ocupar un ministerio en el contexto de versiones de una eventual fórmula interna para competirle a Kicillof apodada MaMá por un acuerdo entre Massa y Máximo con la venia de la mamá de este último.

Pero son otras las versiones que circularon estos últimos días de la fórmula que amenazaría competirle a Kicillof en una primaria: Cristina Kirchner-Gerardo Zamora, en el caso de la primera, testimonialmente, para tras su eventual triunfo en esa interna encabezarla Zamora.

Fuera de Santiago del Estero y las provincias vecinas a Gerardo Zamora, no lo conoce la mayoría de los argentinos, pero a Alberto Fernández, antes de la decisión de Cristina Kirchner de ungirlo candidato, solo lo conocía el 8% de la población.

En el programa de las mañanas de Perfil el director de CB Consultora Opinión Pública, Cristian Buttié, desarrolló la hipótesis de unas primarias donde la expresidente no esté impedida de competir testimonialmente a diferencia de unas PASO, donde sí se lo impediría la justicia electoral. También hay versiones, más complejo aún, de que aun si las PASO se mantuviesen, Cristina podría tener una ventana para su candidatura durante un par de meses con un juez de, por ejemplo, Santa Cruz, que con o sin dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, habilite su candidatura testimonial aun continuando en prisión domiciliaria, y nuevamente se vuelve a mencionar a Gerardo Zamora como el elegido por Cristina Kirchner para esa eventualidad.

Zamora es un caso único: fue cuatro veces gobernador de su provincia, las primeras dos veces entre 2005 y 2013, las otras dos entre 2017 y 2025, en el medio fue gobernadora su esposa, Claudia Ledesma Abdala, y actualmente dejó como gobernador a su exjefe de Gabinete, Elías Suárez. Un cuarto de siglo con triunfos electorales entre el 60 y el 70% de los votos y el 2 de agosto pasado hubo elecciones municipales en Santiago del Estero, y el Frente Cívico de Gerardo Zamora volvió a ganar con 66% de los votos, el segundo fue La Libertad Avanza con solo 8%.

Zamora tiene la ventaja de ser un gobernador exitoso, el interior lejano al ambacentrismo kirchnerista, y tener un origen radical porque fue presidente de la Juventud Radical de su provincia y vicepresidente del Comité Nacional de la Juventud Radical, lo que permitiría sumar no peronistas a una alianza electoral contra Milei.

Sergio Massa, que es ocho años más joven que Gerardo Zamora (justo dos períodos presidenciales), tendría la posibilidad de ponderar si le resulta mejor ser sherpa de otro candidato y esperar que el paso del tiempo descatectice su imagen del crecimiento de la inflación cuando fue ministro de Economía. Pero aguarda expectante que la economía del último año de Milei desemboque en una crisis que anticipe los tiempos borrando por comparación el recuerdo negativo de 2023.

Y Axel Kicillof, el candidato natural, supuestamente preferido por Javier Milei para un balotaje, lo que puede serles un bumerang a los libertarios si la economía en 2027 se desmadrase, se diferencia de Massa y de Zamora por su carácter más ideológico y como consecuencia endogámico. Se dice que el peronismo gobierna porque “sabe distribuir el poder” mientras que Kicillof no quiere repetir la experiencia de Alberto Fernández y desea un gobierno de los propios. Como siempre virtud y defecto dependen de las dosis y las circunstancias.

Cristina testimonial y Gerardo Zamora de vice en la dupla anti-Kicillof para la interna del PJ

El peronismo llegó a este nuevo 17 de octubre con cinco actos distintos, pero quienes conocen su espíritu sostienen que no hay que confundir esas diferencias con fractura, que cuando la oportunidad se precipita saben unirse, deponer los enconos y encolumnarse para transformarse en un máquina de poder.

Ahora tienen que jugar las blancas y demostrar si consiguen eliminar o suspender las PASO del calendario electoral para 2027.