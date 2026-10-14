Máximo Kirchner prometió "auditar proyecto por proyecto" las inversiones del RIGI

El diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, aseguró en una entrevista radial que si Unión por la Patria accede al gobierno en las próximas elecciones presidenciales, los proyectos de inversión que fueron aprobados bajo el RIGI serán auditados "uno por uno".

Además, el legislador de Unión por la Patria criticó al PRO: sostuvo que Mauricio Macri fue "el peor" presidente que ha visto, y lo consideró incluso peor que Javier Milei. "Macri pone a la Argentina en un lugar muy malo. El endeudamiento de 2018 fue letal para la Argentina", aseguró.

En una entrevista en Radio con Vos, sostuvo que el país que recibió el PRO en 2015, tras el ciclo de presidencias de sus padres, fue mejor que el que recibió Milei tras la gestión de Alberto Fernández. "A mi entender, el peor presidente que he visto", dijo en relación a Macri, fulminante. "¿Peor que Milei?", le preguntaron. "Sí claro, Macri recibió un país mucho mejor que el que recibió Milei", respondió. "País contra país, recibe un país mejor Macri".

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