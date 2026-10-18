Di Carlo, Verón, el Chiqui y Rojo

–Te noto preocupado.

-Nada que ver.

–No te creo, Gómez.

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–¿Pero por qué debería estar preocupado?

–Siempre hay motivos: no te alcanza la guita, quilombos con tu pareja, un clásico.

–Me pasa algo de todo eso, jefe. Por suerte lo del clásico dura sólo unos días.

–Me di cuenta que te pasaba algo cuando entraste a la redacción y no preparaste mate.

–Es que venimos complicados y si este domingo perdemos se nos viene la noche.

–Hablás como un hincha de Racing.

–Jefe, no me provoque.

–Es que estás regalado. ¿Vas a escribir algo? Es un buen tema, quiero poner algo en la tapa.

–En la tapa debería mencionar la cumbre entre Di Carlo y Verón. Ese sí es un temazo.

–Ampliá, Gómez.

–Di Carlo, presidente de River, y Verón, presidente de Estudiantes. Los dos están enfrentados a Tapia, el capo de la AFA. ¿Me sigue? Bien, esta semana se reunieron en Núñez para armar un plan con propuestas de mejoras en el fútbol.

–¿Qué tipo de cambios?

–Recursos, arbitrajes, mejoras organizativas, esas cosas. Pero en realidad todo es una excusa.

–¿Y cuál sería la posta?

–Quieren armar un frente con otros dirigentes para desafiar a Chiqui Tapia. Di Carlo y Verón son los que salen en la foto, pero hay otros presidentes que están en la misma y no lo dicen por miedo a las represalias.

–No los une el amor sino el espanto.

–Algo así.

–¿Y cómo están en el torneo?

–Lo de River es lamentable. Está lleno de estrellas, no juega ninguna copa y en el torneo local ni siquiera figura entre los 8 que clasifican.

–¿Esto es por la AFA?

–No, por limitaciones propias. No juega nada bien. La AFA sí sería responsable de que la Selección no juegue más en el Monumental. Es el rumor que circuló esta semana.

–Sabés que no publicamos rumores.

–Se lo cuento a usted para que se dé una idea de la tensión que hay entre River y Chiqui Tapia.

–Sin Messi y con las entradas carísimas, tal vez el Monumental le quede grande a la Selección.

–Buen punto, jefe. Pero ese no sería el motivo, está claro.

–Si no es en el Monumental, ¿dónde podría jugar Argentina?

–Rosario Central postuló su estadio como sede para el partido del Mundial 2030 que va a jugar la Selección.

-¡Otra vez Rosario Central! Esto es más turbio que el Poder Judicial. Hermoso todo. Contame cómo está Estudiantes, el otro rebelde.

–Comparado con River está más holgado: tampoco anda bien en el torneo, pero por lo menos está jugando las semifinales de la Libertadores.

–¿Y cómo le está yendo?

–Están a las puteadas porque Conmebol no habilitó a Marcos Rojo. El tipo hizo lo imposible para irse de Racing y jugar la copa con Estudiantes, pagaron 600 mil dólares y 24 horas antes del partido les avisaron que estaba mal anotado.

–¿Y estaba mal anotado?

–¡Qué pregunta! El argumento de Conmebol es que a Rojo lo registraron en la AFA fuera de tiempo, pero en Estudiantes dicen que ante casos similares hubo jugadores que fueron habilitados. Vio como son los reglamentos, todo es cuestión de interpretación. Y más en el fútbol, donde todo es relativo y se puede manipular.

–Tenías razón, Gómez, es un gran tema. ¿Tenés algo más?

–Sí: cagazo.

–Jaaaaaaaaa… ¡Qué lindos son los hinchas! Andá, cerrá temprano, rajá para tu casa y relajá. Y si llegan a perder el clásico el lunes no vengas.