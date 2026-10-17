Con Messi fuera de juego: ¿quién se pone la ‘10’ de la Selección?

“Hasta la despedida de ‘Leo’, no se la daremos a nadie; y después veremos”. En la previa de su reciente desembarco en Córdoba como DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni marcó la cancha respecto a la herencia de la camiseta ‘10’ que Lionel Messi utilizó en 173 presentaciones con el equipo albiceleste. “En estos partidos no tenemos obligación de utilizarlas”, sostuvo en vísperas de los amistosos ante Bolivia en el Estadio Kempes y frente a Burkina Faso en la cancha de River, que precedieron al retiro de ‘La Pulga’ contra Benín, también en el Monumental.

“La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que es llevarla, pero aún no lo hemos definido”, expresó el entrenador sobre la mítica casaca que históricamente identificó a los ‘distintos’, como Diego Maradona, Mario Kempes, Norberto Alonso, Ricardo Bochini, Ricardo Villa, José Daniel Valencia, Ariel Ortega, Juan Román Riquelme, Marcelo Gallardo o Pablo Aimar.

Los cordobeses Ramón ‘Cacho’ Heredia y Mario Alberto Kempes fueron los respectivos ‘10’ de Argentina en los Mundiales de 1974 y 1978.

Como posibles sucesores asoman Nicolás Paz o Alexis Mac Allister, respectivos ‘10’ de Como de Italia y Liverpool de Inglaterra; Franco Mastantuono, el jugador de Fiorentina que el año pasado se probó el traje de los superhéroes en el epílogo de las últimas Eliminatorias, de visitante ante Ecuador; o Thiago Almada, el mediocampista de River que en principio iba a lucir el número mágico en aquel partido en Guayaquil.

FRANCO MASTANTUONO. El jugador de Fiorentina de Italia ya se probó la ‘10’ albiceleste en las Eliminatorias para Norteamérica 2026. /// REDES

Raza en extinción

“Si fuera por mí, sacaría la ‘10’ de Argentina y que no exista más”, afirma ‘La Rana’ Valencia, campeón del mundo en 1978 y gloria de Talleres. Y fundamenta su punto de vista: “Estoy un poco desilusionado con el fútbol en sí. Antes el ‘10’ era de los mejores que tenía un equipo y eso se ha desvirtuado. Quedan muy pocos jugadores con las características que antes exigía llevar esa camiseta, y la gente no le está dando mucha importancia. Hoy nadie se anima y todos los equipos juegan igual, prestándose la pelota, sin creatividad ni precisión”.

“Si fuera por mí, sacaría la ‘10’ de Argentina y que no exista más”, afirma José Daniel Valencia, campeón del mundo en 1978 y uno de los jugadores que lució el histórico dorsal en el ciclo de César Menotti.

Más allá de su tajante posición personal, Valencia guarda una fichita para el relevo de la casaca que Messi vistió entre el 28 de marzo de 2009 (4-0 vs. Venezuela) y el 6 de octubre de 2026 (3-0 vs. Benín): “Si la van a seguir usando, yo se la doy a Tomás Aranda. Es un atrevido, un encarador, me encanta cómo juega. Se mueve con soltura, como ‘El Chino’ Zelarayan en el Belgrano campeón, y no se sabe si es zurdo o derecho, algo que Menotti siempre decía de mí. Entre él y Flores le cambiaron la cara a Boca, que venía a los tumbos”. “Sin Messi, quizá algún jugador se suelte un poco más, pero va a faltar esa diferencia, ese plus que aportaba él. Habrá que apostar por el equipo”, apunta sobre el futuro del representativo nacional.

TOMÁS ARANDA. El juvenil de Boca Juniors es el candidato de José Daniel Valencia, uno de los destacados ‘10’ que tuvo el ciclo de Menotti. /// REDES

Sello de calidad

“Para mí, la número ‘10’ es sinónimo de distinción, de calidad, de excelencia”, afirma Germán Martelotto, quien lució la histórica camiseta en el amistoso que Argentina e Inglaterra igualaron 2-2 en Wembley el 25 de mayo de 1991, por la Copa Stanley Rous. “En ese aspecto, creo que hay tres jugadores de la Selección que podrían portarla, por recursos futbolísticos, logros, personalidad, carácter y perfil bajo”, añade ‘El Tato’. Y enumera a sus candidatos: “Yo creo que Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, en ese orden, podrían ser el próximo”. “Si me tengo que quedar con uno, obviamente lo haría con Julián, por todo lo que representa. Por sus valores, su sencillez, su capacidad goleadora y su manera de ver y entender el fútbol”, sostiene el oriundo de Calchín.

JULIÁN ÁLVAREZ. El delantero de Atlético de Madrid fue postulado por el ex Belgrano Germán Martelotto, otro hijo pródigo del fútbol de Calchín. /// REDES

Martelotto, ídolo de Belgrano, integra el lote de los que tuvieron una sola experiencia con la ‘10’ albiceleste, junto a Federico Insúa, Walter Erviti, Maximiliano Moralez, Javier Pastore, Ever Banega, Erik Lamela, Gustavo López, José Albornoz, Rodolfo Cardoso, Fernando Pandolfi, Walter Montillo y Lucas Mugni. Otros que lucieron el dorsal de los diferentes, desde 1950, fueron Ángel Labruna, Enrique Sívori, César Menotti, Daniel Willington, Miguel Brindisi, Carlos Babington, Mario Zanabria, Patricio Hernández, Jorge Burruchaga, Alejandro Sabella, Carlos Tapia, David Bisconti, Leonardo Rodríguez, Alberto Márcico, Marcelo Espina, Sergio Agüero, Carlos Tevez y Andrés D´Alessandro.

“Para mí, la número ‘10’ es sinónimo de distinción, de calidad, de excelencia”, afirma Germán Martelotto, quien lució la histórica camiseta en el empate 2-2 ante Inglaterra de 1991 en Wembley.

Además de Mastantuno, Ángel Di María, Paulo Dybala y Ángel Correa fueron los que, en ausencia de Messi, utilizaron la ‘10’ en el ciclo de Scaloni, que transitó sus primeros seis partidos sin la tradicional casaca, hasta el amistoso ante Venezuela del 22 de marzo de 2019 en Madrid, cuando ‘La Pulga’ retornó al equipo luego del Mundial de Rusia.

ALEXIS MAC ALLISTER. El volante de Liverpool lleva la camiseta ‘10’ en su equipo, igual que ‘Nico’ Paz en Como y Lautaro Martínez en Inter. /// REDES

Nueve mundialistas

Brasil 1950 fue el primer Mundial donde los futbolistas estuvieron identificados con números. Desde entonces, llevaron la ‘10’ de Argentina los delanteros Alfredo Rojas (Suecia ’58) y José Sanfilippo (Chile ’62) y el volante central Antonio Rattín (Inglaterra ’66). En Alemania ’74, el célebre dorsal le tocó al cordobés Ramón ‘Cacho’ Heredia, defensor del Atlético de Madrid, por estricto orden alfabético.

El mismo criterio se utilizó en Argentina ’78, donde el nombre de Kempes, otro futbolista mediterráneo, alineó al azar con las características de juego. En aquel torneo, donde fue goleador y figura, ‘El Matador’ terminó siendo el estratega del equipo, postergando a Valencia, Alonso y Villa, pese a haber sido citado como delantero. Kempes ya había utilizado la ‘10’ albiceleste en otras ocasiones, como en el famoso partido de Eliminatorias que la ‘Selección Fantasma’ le ganó a Bolivia en 1973.

Pablo Aimar, Javier Pastore y Paulo Dybala son otros mundialistas cordobeses que alguna vez lucieron el mítico dorsal de Maradona y Messi.

La numeración por abecedario se mantuvo en España ’82, aunque esta vez ‘El Flaco’ Menotti hizo una excepción, autorizando el enroque de dorsales entre Maradona y Patricio Hernández, quien quedó como jugador número ‘12’. El astro de Villa Fiorito vestiría la misma casaca en México ’86, Italia ’90 y Estados Unidos ’94. A Diego le sucedieron Ariel Ortega (Francia ’98 y Corea del Sur-Japón 2002) y Juan Román Riquelme (Alemania 2006), hasta que Messi tomó la posta y se identificó con la ‘10’ en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

THIAGO ALMADA. El mediocampista de River, campeón del mundo en Qatar 2022, es otro de los que suenan como candidatos para vestir la ‘10’. /// REDES

El Día del Arquero

Además de Rattín y Heredia, hubo otros jugadores que se identificaron con el mítico número, a pesar de no jugar en puestos de creación. Uno de ellos fue Diego Simeone, el volante del cuchillo entre los dientes, que ganó dos Copa América y una Copa Rey Fahd vistiendo la ‘10’. Darío Franco, Enzo Pérez, Héctor Canteros y Nicolás Gaitán también están en ese grupo.

Germán Martelotto, Darío Franco y Juan Carlos Bujedo fueron otros jugadores de nuestra provincia que se probaron la ‘10’ albiceleste.

Entre los casos curiosos figura el lateral cordobés Juan Carlos ‘Gato’ Bujedo, inscripto con el célebre número para la Copa América 1979, en la que Maradona lució el ‘6’. También el arquero Ignacio ‘Nacho’ González, quien lo usó en el 0-0 ante Ecuador del 9 de junio de 1997 en Cochabamba, por la Copa América de Bolivia. Otro cuidapalos, Roberto Bonano, estuvo a punto de repetir la experiencia en el Mundial 2002, luego de que la Fifa le denegara a la AFA un pedido de numerar a sus 23 futbolistas del 1 al 24, sacando el tradicional dorsal en homenaje a Maradona. Después de alguna idas y vueltas, la elección del nuevo ‘10’ recayó en ‘El Burrito’ Ortega.