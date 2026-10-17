El Dibu Martínez publicó su primera foto tras la fractura de mandíbula y sorprendió con un detalle

Emiliano Martínez publicó su primera foto después de ser operado por la fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton. Desde la cama del hospital, el arquero llevó tranquilidad sobre su estado de salud y dejó un mensaje que reflejó su mentalidad competitiva: “Lo más importante es que ganamos y con el arco en cero”.

En la imagen, el campeón del mundo aparece recostado, con ropa médica y levantando tres dedos. “Gracias a todos por los mensajes. La operación fue bien”, escribió, antes de anticipar su regreso: “En unas semanas volvemos ya”.

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Cómo fue el choque que le fracturó la mandíbula al Dibu Martínez

El Dibu se lesionó durante la victoria por 2-0 del Chelsea ante Everton, por la Premier League. El arquero salió a despejar un centro tras un tiro libre ejecutado por Kiernan Dewsbury-Hall y sufrió un fuerte choque con el defensor Jarrad Branthwaite.

El impacto lo dejó tendido sobre el césped y obligó a interrumpir el partido durante varios minutos para que recibiera atención médica.

Martínez fue atendido por los médicos y retirado en camilla. Después del golpe, fue trasladado a un hospital para realizarse estudios. Los controles en la cabeza, el cuello y la espalda no detectaron lesiones de gravedad, pero los médicos confirmaron una fractura de mandíbula que hizo necesaria la operación.

El detalle que destacó el Dibu tras la operación

Más allá de la lesión y de la intervención quirúrgica, Martínez eligió destacar el resultado del partido. “Lo más importante es que ganamos y con el arco en cero”, escribió, en referencia al triunfo por 2-0 del Chelsea.

El equipo londinense se había puesto en ventaja con un gol de Pedro Neto. Después de la salida del argentino, el arquero belga Mike Penders ingresó en su lugar y ayudó a mantener la valla invicta. Neto marcó el segundo tanto cerca del final para sellar la victoria.

El mensaje de la esposa del Dibu Martínez que llevó tranquilidad tras el fuerte golpe

La publicación del Dibu también llevó tranquilidad a los hinchas que habían seguido con preocupación las imágenes del golpe. En su mensaje, agradeció los saludos y aseguró que espera volver a jugar dentro de algunas semanas.

Cuándo podría volver a jugar el Dibu Martínez

Por el momento, no hay una fecha oficial para el regreso del arquero. El plazo dependerá de su evolución y de las indicaciones médicas durante la recuperación de la fractura.

La lesión también genera incertidumbre de cara a los próximos compromisos de la Selección Argentina. El equipo tiene previstos dos amistosos en noviembre, ante Uruguay el día 13 y Costa Rica el 17, pero la presencia de Martínez dependerá de cómo avance su recuperación.

LB cp