Operaron al Dibu Martínez por una fractura de mandíbula: cómo dieron los estudios de cabeza, cuello y espalda

El arquero de la Selección Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, fue operado este sábado 17 por una fractura de mandíbula que sufrió durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. La lesión se produjo tras un fuerte choque con el defensor Jarrad Branthwaite, cuando salió a despejar una pelota en el área.

Mientras tanto, los estudios de tomografía de cabeza, cuello y espalda dieron resultados favorables. Después de la intervención quirúrgica, un allegado al círculo íntimo del futbolista llevó tranquilidad sobre su estado: “Salió todo bien, ya está descansando”.

Emiliano Dibu Martínez sufrió un golpazo en la cabeza y tuvo que ser retirado en camilla

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El arquero, de 34 años, fue trasladado a un hospital después de recibir atención médica durante varios minutos en el campo de juego. La situación generó preocupación entre sus compañeros, el cuerpo técnico y los hinchas que seguían el encuentro.

Cómo fue la jugada que provocó la lesión de Dibu

El incidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton tenía un tiro libre cerca del área de Chelsea. Kiernan Dewsbury-Hall envió la pelota al área y Martínez salió para rechazarla con los puños.

En el salto, el arquero chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto fue fuerte y el argentino quedó tendido en el césped, sin poder levantarse por sus propios medios.

El partido se detuvo mientras ingresaban los equipos médicos. Martínez recibió asistencia durante varios minutos, con cuidados especiales en la zona del cuello, y finalmente fue retirado en camilla bajo los aplausos del público.

El arquero belga Mike Penders, de 21 años, ingresó en su lugar para completar el encuentro, que terminó con una victoria de Chelsea por 2 a 0 frente a Everton.

Qué dijo Xabi Alonso sobre lo que sucedió con el Dibu Martínez

Tras el partido, el entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, brindó las primeras novedades sobre el estado del futbolista argentino. En ese momento, explicó que Martínez había abandonado el estadio consciente y que lo trasladaron a un hospital para realizarle estudios.

“Por lo que sé, salió del estadio consciente y ahora está en el hospital haciéndose estudios por precaución”, señaló el técnico. Y agregó: “Veremos qué pasa, pero eso es lo que sé hasta ahora. Tenemos que esperar. Ojalá no sea nada demasiado grave, pero por el momento debemos esperar”.

Más tarde se conoció que el arquero había sido operado por la fractura de mandíbula. Los resultados favorables de los estudios de cabeza, cuello y espalda llevaron tranquilidad, aunque ahora deberá comenzar el proceso de recuperación.

Cuánto tiempo estará sin jugar el Dibu Martínez

La recuperación de una fractura de mandíbula depende de la gravedad de la lesión y de la evolución del paciente. En términos generales, la consolidación ósea inicial puede llevar entre cuatro y seis semanas, mientras que el regreso a la competencia con contacto físico puede demorar entre seis semanas y tres meses, o incluso más.

En el caso de Martínez, los plazos definitivos dependerán de su evolución y de las indicaciones del equipo médico. Por el momento, se espera que no pueda participar de los últimos compromisos de la Selección Argentina en 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto dos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre. El primero será ante Uruguay, el viernes 13, en Buenos Aires, mientras que el segundo está programado para el martes 17 frente a Costa Rica, en Córdoba.

La lesión del ya mítico arquero representa un problema muy serio para el cuerpo técnico argentino, que deberá buscar alternativas para reemplazarlo durante esos partidos amistosos.

El antecedente del Mundial en el que jugó con una lesión

No es la primera vez que Martínez enfrenta un desafío físico importante en una competencia internacional. Durante el Mundial, el arquero disputó partidos pese a una fractura en el dedo anular de la mano derecha que había sufrido antes de la final de la Europa League.

En aquella oportunidad, decidió no operarse y siguió un tratamiento para reducir la inflamación y llegar en condiciones al torneo. El propio futbolista había contado que el trabajo con los médicos y el cuerpo técnico fue clave para poder jugar.

“Todos los especialistas de mano me decían que no podía jugar y que tenía que operarme”, había relatado al recordar aquella lesión.

También explicó las dificultades que atravesó durante la preparación: “Durante toda la fase de grupos no pude entrenar con el plantel. Eso me afectó muchísimo porque soy una persona a la que le encanta entrenarse”.

LT LB CP