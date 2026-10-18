El punto de partida

Para analizar la coyuntura argentina actual, resulta indispensable retrotraerse al punto de partida. La gestión perokirchnerista dejó a finales de 2023 una economía al borde del colapso macroeconómico, caracterizada por hiperinflación latente, déficit fiscal crónico, distorsión de precios relativos y reservas netas exhaustas. En este escenario surgió Javier Milei: un analista y panelista económico sin estructura partidaria tradicional ni representación territorial. Su ascenso representó un fenómeno político inédito, convirtiendo la frustración social en un capital electoral que dinamitó el sistema de partidos tradicional.

El debate económico suele distorsionarse en discusiones sobre variaciones porcentuales de décimas de punto. Sin embargo, al evaluar la trayectoria macroeconómica frente al curso estadístico precedente, los avances de la actual gestión cobran otra dimensión. La erradicación acelerada del déficit fiscal, la estabilización del tipo de cambio y la desaceleración drástica de la inflación no representan un ajuste inercial más, sino un quiebre de tendencia histórico respecto de las últimas décadas. Aunque el costo social a corto plazo es indudable en términos de consumo e ingreso real, el cambio de régimen estadístico muestra la eliminación de desequilibrios monetarios que antes amenazaban con el default generalizado.

Un importante factor de vulnerabilidad de la gestión radica, a más de la acción destructiva de la oposición, en su propia dinámica comunicacional y de construcción política. La irascibilidad y el tono confrontativo del Presidente funcionan como un canalizador de identidad libertaria, pero al mismo tiempo actúan como un mecanismo de autoboicot. Esta beligerancia no solo enajena a sectores independientes y aliados legislativos clave –cuyo respaldo resulta indispensable para consolidar las reformas de fondo–, sino que además desgasta a los propios cuadros técnicos y políticos del gobierno, reduciendo el margen de maniobra institucional y alimentando la volatilidad política.

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El marco internacional ofrece una configuración singular. A nivel ideológico, el alineamiento estratégico con referentes del conservadurismo y el liberalismo global, en pleno auge, otorga al gobierno una validación discursiva y una visibilidad financiera inusuales. No obstante, el contexto global también presenta incertidumbre económica, volatilidad en los precios de los combustibles, las materias primas y restricciones de liquidez externa, exigiendo una diplomacia pragmática que trascienda la mera alineación doctrinaria.

Con la mirada puesta en el horizonte electoral del próximo año, el gobierno enfrenta una encrucijada determinante. La sostenibilidad del modelo libertario dependerá de su capacidad para convertir la consolidación macroeconómica en una recuperación palpable en el bolsillo de la ciudadanía. Si la gestión logra sostener el superávit, canalizar inversiones estratégicas (energía, minería, agro) y moderar su estilo para tejer acuerdos legislativos sólidos, el presidente Milei tendra todas las posibilidades de llegar al acto eleccionario con ventaja competitiva.

La Argentina atraviesa un experimento económico e institucional sin precedentes. Los logros en materia fiscal y monetaria son innegables frente al descalabro heredado. Sin embargo, el éxito definitivo del proyecto dependerá de moderar el autoboicot político y asegurar que la estabilización macroeconómica se traduzca en gobernabilidad a largo plazo, a fin de incentivar las imprescindibles inversiones, clave para el sostenimiento de un crecimiento equilibrado en el cuerpo económico y social

Depende de muchos factores, externos e internos, pero sobre todo de la actitud y sabiduría del equipo gobernante.

¡Que así sea!

*Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.