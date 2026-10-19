En RDI se reveló el caso de Wellington Firmino, el bolsonarista condenado a 17 años que busca refugio en Argentina

Durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista e investigadora, Giselle Leclercq, reconstruyó la historia de Wellington Firmino, un brasileño condenado por intento de golpe de Estado que huyó a Argentina y tramita el refugio ante la CONARE. El caso suma un dato político: su abogado es Francisco Oneto, quien también representa al presidente Javier Milei.

Wellington Firmino, de 35 años, participó el 8 de enero de 2023 de las manifestaciones en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, que derivaron en la apertura de causas judiciales contra cientos de personas. “En el caso de Wellington, Wellington ese día cuenta, esto vamos a poner en palabras de él, esta es su versión, cuenta que él participó de las protestas en Brasilia porque es un simpatizante bolsonarista”, explicó Giselle Leclercq.

Leclercq detalló que Firmino había colaborado con la campaña de Jair Bolsonaro a través de publicaciones y videos en redes sociales. “Él dice que fue a manifestarse porque, bueno, básicamente no le gustaba Lula y que ese mismo día termina siendo detenido por la policía y trasladado a una cárcel donde permanece 11 meses”, relató.

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Tras ser liberado y quedar a la espera del juicio, Firmino habría vivido durante un tiempo en libertad hasta que recibió un llamado que interpretó como una señal de que podían detenerlo nuevamente. Según su relato, se subió a su moto y viajó a Buenos Aires. “En moto, en moto, con lo puesto, esto es lo que cuenta él”, resumió Leclercq en +Perfil.

Por qué los bolsonaristas eligen Argentina para pedir refugio

La periodista señaló que la afinidad política con el gobierno de Javier Milei aparece entre los motivos que explican la llegada de brasileños vinculados al bolsonarismo. “Para los bolsonaristas Argentina se convirtió en un destino lógico”, afirmó.

De acuerdo con los datos, alrededor de 300 personas llegaron al país en ese contexto. De ellas, 60 tenían pedidos de extradición de Brasil y seis cumplían prisión domiciliaria en Argentina hasta marzo, entre quienes se encontraba Firmino.

Francisco Oneto, el abogado de Milei, en el caso Firmino

Uno de los aspectos que Leclercq consideró más llamativos es que Firmino terminó siendo representado por Francisco Oneto, a quien identificó como abogado personal del Presidente. “Y casualmente es el abogado personal del presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, señaló Leclercq.

La periodista contó que Oneto inicialmente le habría pedido 30.000 dólares por asumir la defensa. “Bueno, Wellington le dice, no tengo ese dinero. No tengo 30 mil dólares, pasan unos días y Francisco Oneto se acerca y dice, igual quiero representarte porque me interesa el caso”, relató.

Leclercq aclaró que Firmino no sabía —o no le había contado— cómo se resolvió esa cuestión económica. Para ella, el vínculo entre el abogado presidencial y el brasileño constituye un dato relevante, aunque distinguió ese elemento de las versiones sobre posibles redes de financiamiento político que el propio Firmino niega.