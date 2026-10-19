Iglesias pentecostales en América Latina: en RDI se explicó su expansión y el vínculo con Estados Unidos

Durante su intervención en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó cómo la Guerra Fría, el temor al avance de la izquierda y la teología de la prosperidad contribuyeron a la expansión de las iglesias pentecostales en América Latina.

La expansión de las iglesias pentecostales en América Latina tiene una historia vinculada con la política, la religión y las disputas ideológicas. “No hay manera de no meterse con temas religiosos cuando hablamos de la nueva derecha, la ultraderecha y demás”, sostuvo Paula Bistagnino, quien señaló que la religión siempre estuvo involucrada en las relaciones de poder político, aunque considera que actualmente tiene una presencia especialmente fuerte.

De cuatro millones a 160 millones de fieles

Bistagnino distinguió a las iglesias pentecostales del conjunto de las iglesias evangélicas y explicó que, mientras estas últimas tienen antecedentes históricos desde el siglo XVI, las pentecostales surgieron en el siglo XX. “Se calcula que hoy hay 160 millones de personas en América Latina que pertenecen a estas iglesias y en 1970, en la década del 70, eran alrededor de 4 millones de personas”, detalló al dimensionar el crecimiento de estos espacios religiosos en la región.

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Para comprender esa expansión, la periodista se refirió al informe Rockefeller sobre las Américas, publicado en 1969 tras la visita de Nelson Rockefeller, enviado del entonces presidente estadounidense Richard Nixon.

La Guerra Fría y la disputa con la Iglesia católica

Según explicó Bistagnino, el informe reflejaba la preocupación de Estados Unidos por el crecimiento de los movimientos de izquierda, el marxismo y el comunismo en América Latina, especialmente después de la Revolución cubana. “A partir de este informe, Estados Unidos plantea una estrategia de alimentar las iglesias pentecostales, de mandarlas con recursos a América Latina, para penetrar a América Latina, para combatir a la iglesia católica”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese contexto, explicó que la estrategia buscaba contrarrestar la influencia de una Iglesia católica que, según el diagnóstico estadounidense que describió, tenía afinidades con ideas consideradas una amenaza durante la Guerra Fría.

Billy Graham y la teología de la prosperidad

Otro de los protagonistas mencionados fue Billy Graham, pastor evangélico que, según Bistagnino, construyó vínculos con distintos presidentes estadounidenses y llegó a ser conocido como “el pastor de los presidentes”.

La periodista también relacionó el crecimiento pentecostal con una forma de organización que favoreció la expansión territorial y con una propuesta religiosa diferente de la teología de la liberación. “¿Qué es lo que opone a la teología de la liberación? Estas iglesias, la teología de la prosperidad”, planteó. Y describió esa concepción como “esta idea de vos podés ganar guita, la fe viene de la mano de la guita, vos tenés que poner guita en la iglesia”.

Bistagnino comparó el modelo de crecimiento de estas congregaciones con una estructura comercial: “Es una estrategia de crecimiento muy sacada del marketing, diría yo, yanqui, capitalista”.