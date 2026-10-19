RDC: una DANA azotó España y dejó cinco muertos y miles de afectados por las inundaciones

Un nuevo episodio de lluvias extremas asociado a una DANA golpeó distintas zonas de España y dejó, según el balance mencionado durante el programa, cinco muertos, suspensión de clases y cancelaciones de vuelos. Las inundaciones obligaron a desplegar equipos de emergencia y rescate, mientras algunas localidades quedaron aisladas por el desborde de ríos y barrancos.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en España, Marcelo Molina, describió el impacto del temporal y las medidas adoptadas para proteger a la población. También advirtió que la situación continuaba siendo delicada y que las previsiones apuntaban a nuevas complicaciones en las islas Baleares.

Una DANA golpeó España y dejó víctimas y localidades afectadas

Molina explicó que la temporada de episodios intensos de DANA comienza con el encuentro entre una masa de aire frío procedente del norte y las aguas todavía cálidas del Mediterráneo. Ese contraste térmico favorece la formación de tormentas intensas, capaces de provocar lluvias abundantes e inundaciones repentinas.

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El corresponsal señaló que el temporal dejó cinco muertos, alrededor de 100.000 alumnos sin clases y unos 150 vuelos cancelados, de acuerdo con las cifras mencionadas durante el segmento. Además, 145 municipios habían quedado bajo medidas de confinamiento o restricciones de actividad ante el riesgo meteorológico.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en lugares seguros y evitar salir de sus viviendas. También se desplegó la Unidad Militar de Emergencias, con helicópteros y equipos destinados a rescatar a personas que habían quedado atrapadas en casas bajas y vehículos.

Oliva, entre las zonas más afectadas por las inundaciones

Una de las localidades señaladas por Molina fue Oliva, en la costa mediterránea, donde se registraron algunas de las consecuencias más graves del episodio. El corresponsal describió calles y accesos bloqueados por barrancos y cursos de agua desbordados, que impedían llegar a determinados pueblos.

La emergencia también se extendía hacia las islas Baleares. Según el relato del corresponsal, Ibiza había atravesado un fin de semana de lluvias extraordinarias, con un registro que fue presentado durante el programa como el más elevado de los últimos 82 años.

En la zona afectada, la alerta había pasado de roja a naranja, aunque Molina advirtió que el cambio no significaba que el peligro hubiera terminado. "La situación está lejos de mejorar", resumió al describir el panorama meteorológico.

Qué es una DANA y por qué puede provocar inundaciones repentinas

La sigla DANA significa depresión aislada en niveles altos. En el fenómeno descrito por Molina, el ingreso de aire frío sobre un Mediterráneo que todavía conserva temperaturas elevadas favorece el desarrollo de tormentas intensas.

El riesgo aumenta cuando las lluvias descargan grandes cantidades de agua en poco tiempo y los cauces no pueden absorberlas o conducirlas con suficiente rapidez. En esos casos, el agua puede desbordarse y avanzar con fuerza sobre calles, viviendas y zonas bajas.

Molina también mencionó el debate sobre la limpieza de la vegetación en los cursos de agua. Según lo expuesto durante el programa, la acumulación de cañas y otros elementos puede obstaculizar el flujo y favorecer la formación de barreras que ceden cuando aumenta la presión del agua.

El corresponsal citó como referencia las obras realizadas en el barranco del Poyo, asociado a las inundaciones anteriores en Valencia. Según explicó, la ampliación del cauce puede ofrecer más espacio para el paso del agua, aunque señaló que las obras mencionadas todavía no estaban terminadas.

Las lecciones de Valencia y los cambios en las alertas

El episodio volvió a poner en discusión los protocolos de prevención y las instrucciones que reciben los habitantes ante una inundación. Durante la conversación, Jorge Elías recordó que, en el temporal anterior de Valencia, algunas personas que vivían en plantas bajas murieron ahogadas o quedaron atrapadas después de recibir indicaciones de permanecer en sus casas.

Molina explicó que el sistema de alertas utilizado en España se llama S-Alert y que estuvo especialmente activo durante el fin de semana. Según indicó, las instrucciones incorporaron una recomendación adicional: buscar la parte más alta de la vivienda cuando las condiciones lo exijan, en lugar de limitarse a permanecer dentro del hogar.

La modificación refleja la importancia de adaptar las advertencias al riesgo concreto de cada situación. En una inundación repentina, quedarse dentro de una vivienda no siempre garantiza seguridad si el agua puede ingresar y alcanzar rápidamente las plantas inferiores.