RDC: cómo quedó la intención de voto en Brasil tras el debate entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

Durante su participación en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, analizó los sondeos publicados en Brasil y advirtió que las mediciones de intención de voto todavía no reflejan el impacto del debate entre los candidatos. Atlas Bloomberg, Poder Data y VTG Nexus muestran una ventaja para Flávio Bolsonaro.

Las últimas encuestas electorales en Brasil muestran una contienda ajustada entre Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Lo primero que quiero contar es que dieron hoy las encuestas, solo que las encuestas no miden el debate”, explicó Eleonora Gosman al comenzar su intervención.

Atlas Bloomberg: Flávio Bolsonaro obtiene una ventaja sobre Lula

Entre los sondeos publicados, Gosman destacó el de Atlas Bloomberg, que ubica a Flávio Bolsonaro por delante de Lula en intención de voto. “Atlas Bloomberg, esta es una encuesta que acaba de salir ahora y que le da a Flávio Bolsonaro 49,8% de las intenciones de voto contra 47,6% de las intenciones de voto de Lula”, detalló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

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La diferencia entre ambos candidatos es de 2,2 puntos porcentuales. Sobre ese resultado, la periodista señaló: “Como vemos, hay un poco más de un punto de diferencia, un punto 2”.

Gosman destacó además los antecedentes de esta encuestadora y su desempeño en mediciones electorales anteriores. “Atlas Bloomberg es la más precisa como encuesta, inclusive es la que anticipó la victoria de Bolsonaro sobre Lula, cuando todos le daban a Lula más que a Bolsonaro”, afirmó.

Poder Data y VTG Nexus también muestran diferencias

La periodista presentó luego los datos de Poder Data, otra consultora que publicó resultados ese mismo día. “Esta Poder Data en general no la ha acertado tanto como sí la ha acertado Atlas Bloomberg”, sostuvo Gosman al comparar los antecedentes de ambas encuestadoras.

El tercer sondeo mencionado fue el de VTG Nexus, que también muestra una diferencia entre los candidatos, aunque más estrecha. Según explicó la periodista, esta firma ubica a Flávio Bolsonaro con un 50,5% y a Lula con un 49,5%, una brecha de un punto porcentual.

Los tres relevamientos presentan, por lo tanto, una ventaja para Flávio Bolsonaro, aunque con diferencias en la magnitud de la distancia que lo separa de Lula da Silva.