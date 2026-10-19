RDC: el 36% de los jóvenes británicos de entre 18 y 28 años tiene un diagnóstico de salud mental

Los problemas de salud mental entre los jóvenes generan una creciente preocupación en el Reino Unido, donde un estudio de la aseguradora Vitality registró una proporción significativa de personas de entre 18 y 28 años con diagnósticos vinculados con estas condiciones. La situación también aparece en otros países y plantea interrogantes sobre el bienestar social, la inserción laboral y el futuro de una generación atravesada por múltiples fuentes de incertidumbre.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Reino Unido, Marta Núñez, presentó los principales datos del relevamiento y señaló posibles factores asociados a esta problemática, entre ellos el impacto de la pandemia, el uso temprano de pantallas y los cambios en el mercado laboral por el avance de la inteligencia artificial. Durante el intercambio también se destacó la importancia de los vínculos sociales presenciales para el desarrollo y el bienestar de los jóvenes.

Los datos sobre salud mental juvenil en Reino Unido y otros países

Según el estudio de Vitality mencionado por Núñez, el 36% de los jóvenes de entre 18 y 28 años en el Reino Unido presenta una condición de salud mental diagnosticada. La corresponsal también citó cifras de otros países: el 29% en Alemania, el 21% en Japón y el 48% en Estados Unidos.

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Entre los problemas señalados aparecen la depresión y los trastornos relacionados con el déficit de atención y la hiperactividad. Estas condiciones pueden dificultar la concentración y el desarrollo de actividades cotidianas, aunque el segmento no precisó cómo se definió cada diagnóstico ni la metodología completa del relevamiento.

Núñez sostuvo que el fenómeno tiene consecuencias que van más allá del ámbito individual, ya que puede afectar la capacidad de algunas personas para incorporarse al mercado laboral y aumentar la demanda de atención y asistencia. También advirtió sobre el impacto que esta situación puede tener en los recursos destinados al bienestar social.

La pandemia y el uso de pantallas, entre los factores señalados

La corresponsal vinculó parte de la preocupación actual con las consecuencias de la pandemia y con la exposición temprana a las pantallas y los videojuegos. Según planteó, el uso de estos dispositivos durante etapas de desarrollo puede influir en la manera en que los jóvenes se relacionan con su entorno y sostienen la atención.

"Si tu interlocutor es una pantalla, se forma de otra manera", sostuvo Núñez al comparar la experiencia de las nuevas generaciones con la de quienes crecieron antes de la expansión cotidiana de los dispositivos digitales. La observación formó parte de su análisis sobre los cambios en las formas de socialización y aprendizaje.

El planteo no establece que las pantallas sean la única causa de los problemas de salud mental, sino que las incorpora a un conjunto de factores que, según la corresponsal, deben analizarse para comprender la situación de los jóvenes. La pandemia, los vínculos sociales y las transformaciones tecnológicas aparecen como elementos de un escenario más amplio.

La inteligencia artificial también plantea desafíos para el empleo juvenil

Otro de los factores señalados fue el impacto de la inteligencia artificial sobre las oportunidades laborales. Núñez advirtió que algunas tareas iniciales, vinculadas con la búsqueda de datos y la recopilación de información, están siendo asumidas cada vez más por herramientas automatizadas.

Ese cambio podría dificultar el ingreso al mercado laboral para una parte de los jóvenes que buscaban comenzar su trayectoria profesional mediante trabajos de ese tipo. "Hay toda una parte de la juventud que no puede entrar a trabajar así", afirmó la corresponsal al describir el desafío.

La transformación tecnológica se suma a las preocupaciones sobre salud mental y bienestar, aunque durante el segmento no se presentaron cifras que permitan medir cuánto incide la automatización en el empleo juvenil. Núñez planteó que la relación entre estos factores es compleja y que resulta difícil identificar una única causa o un punto de partida.

El bienestar de los jóvenes y la presión sobre los sistemas de asistencia

El aumento de los diagnósticos también genera preocupación por la capacidad de los sistemas de bienestar para responder a las necesidades de atención. Según Núñez, algunas personas pueden experimentar dificultades que les impiden trabajar, lo que incrementa la importancia de los mecanismos de acompañamiento social y sanitario.

La corresponsal describió un clima de preocupación en el Reino Unido por el futuro de las nuevas generaciones. Entre los motivos mencionó la incertidumbre internacional, el cambio climático y las dudas sobre las condiciones en las que están creciendo los jóvenes.

"Hay que hacer algo por esta generación, porque son el futuro", afirmó Núñez. Su planteo apunta a la necesidad de abordar la salud mental juvenil como una cuestión que involucra tanto a los servicios de atención como a las condiciones sociales, educativas y laborales.