“Todo realmente comenzó después del Brexit”: en RDC analizaron el aumento del costo de vida en Reino Unido

El costo de vida en el Reino Unido cambió significativamente desde el Brexit, con aumentos en los alquileres, dificultades para acceder a una vivienda y mayores gastos educativos que afectan especialmente a la clase media y a los jóvenes. En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) en +Perfil, la periodista, Marta Núñez, describió cómo estas transformaciones modificaron los hábitos familiares.

“Bueno, todo realmente comenzó después del Brexit. Allí empezaron a notarse, todos los aumentos, pero yo no veo algo como, por ejemplo, cuando pasa cuando voy a Argentina, que veo que semana a semana los precios así van subiendo. Fueron subiendo más lentamente”, explicó Marta Núñez al comparar la evolución de los precios en ambos países.

Sin embargo, señaló que hubo incrementos especialmente pronunciados en el mercado inmobiliario: “Lo que sí hubo un aumento muy marcado hace unos meses en los, bueno, en los alquileres, son realmente leoninos”.

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La situación también afecta a quienes buscan comprar una vivienda. Núñez describió el peso de las hipotecas y el impacto económico que representa acceder a una casa: “Entonces, bueno, tu casa la compras 3, 4, 5 veces, y eso, por ejemplo, ha creado un impacto fuerte en la manera de vivir, digamos, que hablamos de la clase media”.

Jóvenes endeudados y regreso a la casa de sus padres

Uno de los cambios sociales más visibles es la dificultad de los jóvenes para independizarse después de estudiar. En el Reino Unido, explicó Núñez, es habitual mudarse para asistir a la universidad, pero las condiciones económicas están modificando esa costumbre. “Lo que pasa es que están volviendo a vivir como, digamos, más común en Argentina, ¿no? Y vuelven a la casa de los padres”, afirmó en +Perfil.

A las dificultades para encontrar empleo se suma el costo de la educación superior, que antes contaba con un sistema de financiación diferente: “Es más difícil que consigan un trabajo, porque además están endeudados económicamente, porque ahora hay que pagar por los estudios, que antes no pagaba, digamos, había un fondo nacional por los estudios”.

Para Núñez, estas transformaciones se inscriben en un proceso que comenzó después de la salida británica de la Unión Europea: “Entonces, ha cambiado la vida, pero yo creo que ha cambiado como en los últimos, digamos, si el Brexit fue en el 2016, ahí empezó esta suba”.