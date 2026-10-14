RDC: polémica por la contradicción de una dirigente del PSOE sobre la crisis de vivienda y los alquileres

La campaña política en España quedó atravesada por una polémica que pone el foco en la coherencia entre los discursos públicos y los intereses privados. El caso involucra a Montse Mínguez, una de las voces destacadas del PSOE en el Parlamento, quien defendió recientemente medidas para limitar la actividad de los grandes propietarios inmobiliarios y combatir los desahucios.

Según explicó Marcelo Molina, un medio de comunicación difundió que el marido de la dirigente posee cuatro empresas dedicadas a la construcción de edificios destinados al alquiler y acumula varios procedimientos de desahucio. Además, tendría alrededor de 30 propiedades y emprendimientos inmobiliarios en Argentina, entre ellos un desarrollo de más de diez edificios en Tigre. Molina analizó la polémica en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El contraste entre el discurso político y los negocios inmobiliarios

"Lo que se llevó toda la noticia de la campaña fue un problema de relato", sintetizó Molina, al explicar por qué el caso generó repercusiones políticas.

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La controversia surgió después de que Mingue defendiera públicamente el derecho a la vivienda y la necesidad de limitar a los grandes propietarios. Sin embargo, al ser consultada en televisión sobre las actividades inmobiliarias de su marido, reconoció que se trataba de una empresa familiar y sostuvo que operaba dentro de la legalidad.

Molina aclaró que "no es nada ilegal lo que hace el marido, es absolutamente legal, está permitido, las empresas están blanqueadas, paga los impuestos". El problema, señaló, no radica necesariamente en una infracción legal, sino en la contradicción entre las posiciones políticas de la dirigente y la actividad económica de su entorno familiar.

En ese sentido, el periodista resumió el cuestionamiento: "Por un lado, está votando, está defendiendo, y está alegando una cosa, pero después, en su vida personal, en su familia, ella vive puntualmente de alquilar departamentos a un montón de gente".

La crisis del alquiler y las consecuencias políticas

El episodio se produce en un contexto de dificultades crecientes para acceder a una vivienda en España. Durante la entrevista se mencionaron datos del sector inmobiliario según los cuales el 78% de las inmobiliarias consultadas había recibido pedidos para retirar propiedades de alquiler, mientras que el 57% de las viviendas que estaban en alquiler había sido puesta a la venta y retirada de esa oferta.

Para Molina, la polémica también puede tener consecuencias dentro del PSOE. Según relató, algunos integrantes del partido comenzaron a plantear si Mingue debía renunciar, aunque consideró que una salida en plena campaña sería políticamente compleja.

"Probablemente no renuncie porque sería tremendo renunciar en plena campaña, pero ya es algo, digamos, como que es una persona menos probablemente para los actos y para la campaña", concluyó.