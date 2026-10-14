El presidente Javier Milei aterrizó este miércoles en Washington, acompañado por el canciller Pablo Quirno y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Allí se sumó el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford. Se trata de la quinta visita a Estados Unidos este año.

Su viaje, que se extenderá hasta el jueves por la noche, tiene una agenda cargada de premios, discursos y reuniones empresariales, pero no tiene previsto reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

Sin embargo, busca ratificar la alianza entre Milei y Trump en un momento delicado para el presidente estadounidense, que enfrentará el 3 de noviembre las elecciones legislativas de Estados Unidos, decisivas para el control del Congreso.

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En la primera escala política del viaje aparece la Official Hispanic Heritage Gala, prevista para este miércoles por la noche en el auditorio Andrew W. Mellon, cerca de la Casa Blanca. El encuentro, organizado por Latino Wall Street y La Derecha Diario, reunirá a empresarios, inversores, dirigentes y referentes de la derecha internacional.

Será distinguido como invitado de honor y recibirá el reconocimiento al "Liderazgo y al impacto global en el marco de la herencia hispana". Entre los invitados estará Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio Bolsonaro, candidato presidencial que se enfrentará a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas del 25 de octubre.

Milei expresó públicamente su respaldo a Flávio, a quien definió como “la persona que puede parar a Lula”, y participó en julio de un acto de campaña en San Pablo en el que pidió frenar “a la basura socialista”.

Por eso, el encuentro con Eduardo Bolsonaro también pondrá en escena los vínculos del mandatario argentino con el sector político que busca desplazar al oficialismo brasileño.

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Esta lista de invitados incluye, además, a Matt y Mercedes Schlapp, dirigentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), y a Brandon Beach, tesorero de Estados Unidos. Los organizadores promocionaron entradas de entre US$ 3.000 y US$ 10.000, según la ubicación elegida.

Una agenda entre empresarios y aliados

Antes de la ceremonia, el Presidente mantendrá dos reuniones con empresarios.

Andy Kleinman, inversor argentino radicado en Estados Unidos y vinculado a Delphi Interactive

La primera será con Andy Kleinman, un inversor argentino radicado en Estados Unidos y vinculado a Delphi Interactive, compañía dedicada al desarrollo de videojuegos y entretenimiento digital. Milei ya se había reunido con él en 2025.

Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources

Acto seguido, recibirá a Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las empresas referentes de la producción de petróleo y gas no convencional en Estados Unidos. Hamm es uno de los empresarios cercanos a Donald Trump y un impulsor de la explotación mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking.

Dicho encuentro tiene un interés concreto para la Argentina, porque Continental Resources anunció un acuerdo para adquirir el 50% de Phoenix Global Resources, una compañía con operaciones en Vaca Muerta.

Recién el jueves será el turno de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei disertará sobre “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”. También recibirá el reconocimiento “Campeón global de la libre empresa”, en referencia a su defensa de la libertad económica y su programa.

El encargado de presentar al mandatario será Chris Wright, secretario de Energía de Donald Trump.

Chris Wright, secretario de Energía de Estados Unidos

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La última actividad oficial será en la Embajada argentina en Washington, donde participará de un encuentro dedicado a la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. La Argentina ejerce la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

Se espera la participación del rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, y del empresario Marcelo Mindlin, presidente de la IHRA.

Milei partirá de regreso a Buenos Aires el jueves por la noche, con llegada prevista para el viernes por la mañana.

MV