Renunció la embajadora de Trump en Grecia tras las denuncias por presuntos favores políticos y regalos indebidos

La embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, dejó su cargo después de que el gobierno de Donald Trump le pidiera renunciar, en medio de una serie de denuncias periodísticas por presuntos favores políticos, regalos indebidos y posibles conflictos de intereses. La salida fue anunciada el martes por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, y luego confirmada por el propio presidente estadounidense.

“Estaba haciendo un buen trabajo, pero no nos gustó lo que estábamos leyendo”, dijo Trump al referirse a la diplomática. El mandatario también señaló que no había hablado con ella, pero confirmó que no continuaría al frente de la embajada en Atenas.

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Guilfoyle rechazó las acusaciones y sostuvo que son falsas. En un comunicado publicado en la red social X, afirmó que defenderá “enérgicamente” su nombre, su reputación y su integridad. También destacó su trabajo para impulsar las exportaciones energéticas estadounidenses y fortalecer los vínculos de seguridad con Grecia, agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, y ratificó su lealtad al gobierno.

Las denuncias por una deuda personal y viajes de lujo

Las principales acusaciones fueron publicadas por The Wall Street Journal (WSJ), que informó que Guilfoyle habría pedido a un simpatizante y donante republicano que pagara una deuda personal de US$100.000 en tarjetas de crédito, poco antes de que el Senado analizara su nombramiento en julio de 2025.

Según el diario, la diplomática le habría solicitado a Eric Deters que transfiriera el dinero para evitar dejar un registro de la operación. Deters se negó y, de acuerdo con el medio, argumentó que el pago podría poner en riesgo su matrimonio.

La defensa de Guilfoyle cuestionó la autenticidad de los mensajes citados en las publicaciones y negó que hubiera cometido irregularidades. Sus abogados también sostuvieron que el dinero reclamado correspondía a una compensación pendiente por apariciones públicas y conferencias realizadas antes de su nominación.

El WSJ también publicó información sobre presuntos viajes y estadías de lujo que habrían sido financiados por empresarios griegos. Entre los episodios mencionados, el diario señaló que Guilfoyle viajó en un avión privado a Davos, Suiza, junto a Alexandros Exarchou, director ejecutivo del grupo de construcción Aktor.

Además, según esa investigación, pasó las fiestas de Navidad en la estación de esquí de Gstaad, también en Suiza, con el magnate naviero griego Nikolas Tsakos. El empresario también habría pagado su estadía en un hotel de lujo de París durante otro viaje.

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Las publicaciones periodísticas plantearon interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, debido a los vínculos de la embajadora con empresarios que tienen intereses económicos en Grecia. También señalaron que habría promovido intereses de una compañía vinculada a la construcción y la energía y permitido que un lobista participara en reuniones diplomáticas privadas. Esas versiones no constituyen, por sí mismas, una comprobación de irregularidades.

La revisión sobre posibles regalos indebidos

En paralelo, medios estadounidenses informaron que el inspector general del Departamento de Estado revisaba si Guilfoyle había recibido regalos que pudieran resultar impropios. Hasta el momento, no se informó públicamente una conclusión oficial sobre esas averiguaciones ni quedó establecido que las acusaciones hayan sido probadas.

La situación también generó pedidos de investigación en Washington. Los legisladores demócratas Gregory Meeks, Jeanne Shaheen y Robert Garcia solicitaron que se examinaran las denuncias.

En Grecia, dirigentes de la oposición reclamaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocara a la embajadora para dar explicaciones. La legisladora Sia Anagnostopoulou consideró que el caso afectaba la dignidad nacional. El canciller Giorgos Gerapetritis, en cambio, afirmó que Guilfoyle había recibido el mismo trato que cualquier otro embajador y que no era necesaria una convocatoria formal.

Rubio había defendido inicialmente la gestión de la diplomática y la había calificado como una representante sólida de Estados Unidos en Grecia. Más tarde evitó hacer comentarios sobre las acusaciones y cuestionó a los periodistas por presentar versiones de fuentes no verificadas como si fueran hechos confirmados.

Quién es Kimberly Guilfoyle

Guilfoyle es una exconductora de Fox News y una figura cercana al entorno político de Trump. Antes de asumir la embajada en Grecia, también había tenido un papel activo en el ámbito republicano y estuvo comprometida con Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente estadounidense.

Abogada y exfiscal, también estuvo casada con Gavin Newsom, actual gobernador demócrata de California. Su nombramiento como embajadora fue confirmado por el Senado estadounidense en 2025.

Su salida se produjo después de que las publicaciones periodísticas pusieran bajo la lupa su relación con empresarios griegos y el uso de beneficios personales durante su gestión diplomática. Guilfoyle negó las acusaciones y aseguró que responderá a ellas para defender su nombre.

LB/MSS