Cuáles son los próximos pasos de Javier Milei en su carrera hacia la reelección

El presidente Javier Milei tiene en su horizonte ciertas alternativas que piensa ejecutar para asegurar su reelección, de la cual está totalmente convencido, como expresó en sus últimas entrevistas. Son puntos básicos que incluyen recorridas por provincias, fortalecer el sello en cada distrito y ajustar la narrativa sobre el punto central de su gestión, la economía.

En principio, como sucedió en el tramo final de la campaña electoral de las legislativas de 2025, el jefe de Estado estará al frente de actos y recorridas por el interior del país. Una suerte de campaña pre electoral. Serán en las próximas semanas, tal como dejó trascender la Casa Rosada. Cerca del economista le aseguraron a PERFIL que la conexión que Milei mantiene con la gente se encuentra intacta y es un punto a explotar desde este preciso instante. Sobre todo, en el escenario económico.

Entre los destinos que aparecen en agenda, se encuentran Neuquén y San Juan. Dos distritos que, a los ojos del oficialismo, serán prósperos en materia económica gracias a la minería y a la explotación de hidrocarburos. Sobre todo el territorio que gestiona Rolando Figueroa por el desarrollo de Vaca Muerta. De hecho, por medio del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), se incorporaron Rincón de Aranda y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A este combo de recorridas, el oficialismo le va a agregar trabajo en cada provincia en pos de fortalecer armados locales. La principal tarea, dicen en el esquema partidario de color violeta, es aumentar el número de afiliados. Por lo cual, se incrementaron las actividades en las “casas de libertad” en las últimas semanas, con charlas en busca de adeptos.

Del 63% de aprobación al 73% de rechazo: las medidas de Milei que más dividen opiniones

Hay un punto que señalan como imprescindible: LLA debe llegar de la mejor manera a la cita electoral. Sin ruidos ni internas como sucedió en la cita electoral pasada. Para eso, expresan en el oficialismo, también será clave el mecanismo de diseño de candidaturas, con tal de evitar heridos y sobre todo que los mejores cuadros libertarios lleguen a las boletas. Karina Milei, titular del espacio y dueña de la lapicera, tendrá un rol fundamental en ese sentido.

Los congresos de jóvenes de LLA ya se empezaron a mover, como en la provincia de Buenos Aires el pasado sábado, en la localidad de Morón. Bajo la organización de Shariff Menem, sobrino y mano derecha del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cada agrupación juvenil muestra verticalidad y orden rumbo a 2027.

Hay otro eje que piensa explotar la fuerza de Milei: la narrativa confrontando con el kirchnerismo. El miedo al pasado y el factor bronca al peronismo, expresaron fuentes libertarias, representan un combustible para el Presidente que no puede desaprovechar desde este momento. El “ellos o nosotros” será un mantra, al igual que sucedió en 2025. “Nosotros vamos a dar la pelea y nosotros creemos que vamos a ser reelectos, estamos recontra convencidos”, fueron las palabras del jefe de Estado sobre el año que viene, con fe en conseguir un resultado similar al de la última contienda.

JPK/ff