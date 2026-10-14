Del 63% de aprobación al 73% de rechazo: las medidas de Milei que más dividen opiniones

No todas las medidas de Javier Milei despiertan la misma reacción entre los argentinos. Mientras algunas decisiones del Gobierno consiguen niveles de aprobación superiores al 50%, otras acumulan rechazos que supera el 70%. Una nueva encuesta de AtlasIntel y Bloomberg identificó cuáles son los tres principales aciertos y los tres mayores errores de la gestión libertaria, según la opinión de los consultados.

Entre las decisiones mejor valoradas aparece, en primer lugar, la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales, con un 63% de aprobación. Le siguen el fin del cepo para comprar dólares y la implementación del protocolo antipiquetes, ambas con un 53% de respuestas favorables.

En el extremo opuesto, la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI concentra el mayor rechazo, con un 73% de opiniones negativas. Detrás se ubican los recortes presupuestarios en discapacidad (71%) y la paralización de la obra pública (66%), esta última con el mismo nivel de rechazo que el veto al aumento de las jubilaciones.

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Los resultados forman parte del relevamiento Latam Pulse Argentina, que analizó 18 medidas adoptadas durante la presidencia de Milei. La encuesta se realizó entre el 2 y el 7 de octubre de 2026 sobre una muestra de 2.067 adultos, con un margen de error informado de dos puntos porcentuales.

El estudio también muestra que el respaldo a determinadas decisiones convive con una desaprobación mayoritaria del presidente: el 57,2% de los encuestados desaprueba su desempeño, frente al 38,5% que lo aprueba. Sin embargo, cuando se analizan políticas específicas, algunas medidas económicas y administrativas conservan niveles de aceptación considerablemente superiores a la valoración general del Gobierno.

Las tres medidas de Milei que reciben mayor aprobación

La decisión que encabeza el ranking de aciertos es la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales. El 63% de los encuestados considera que fue correcta, frente al 23% que la califica como un error y un 14% que no toma posición.

La diferencia entre respuestas favorables y desfavorables alcanza los 40 puntos porcentuales, el saldo positivo más elevado de todas las políticas evaluadas.

En segundo lugar aparece el fin del cepo para comprar dólares, una de las medidas centrales de la política cambiaria del Gobierno. El 53% considera que fue un acierto, mientras que el 31% cree que fue un error y el 16% no sabe.

El resultado arroja un saldo favorable de 22 puntos porcentuales y convierte a la flexibilización de las restricciones cambiarias en una de las pocas políticas económicas que reúne una mayoría de respuestas positivas.

El tercer lugar corresponde a la implementación del protocolo antipiquetes, también con un 53% de evaluaciones favorables. Sin embargo, en este caso el rechazo alcanza el 40% y las respuestas de quienes no tienen una posición definida representan el 8%, según los porcentajes redondeados publicados.

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Por detrás de estas tres decisiones aparece el cierre y la fusión de ministerios, considerado un acierto por el 52% de los consultados y un error por el 41%.

La apertura de importaciones también muestra un resultado favorable, aunque mucho más ajustado: el 47% la considera correcta y el 45% la rechaza.

Los tres mayores rechazos: PAMI, discapacidad y obra pública

Entre las decisiones peor evaluadas, el primer lugar corresponde a la reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI.

El 73% de los encuestados considera que fue un error, mientras que solamente el 16% la califica como un acierto. El 11% restante no sabe.

La diferencia negativa alcanza los 57 puntos porcentuales, el peor resultado entre las 18 políticas incluidas en el relevamiento.

En segundo lugar aparece la reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad, rechazada por el 71% de los consultados. Apenas el 21% considera que fue una decisión acertada, mientras que el 9% no tiene una posición definida.

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El tercer puesto entre las medidas más cuestionadas corresponde a la paralización de la obra pública, considerada un error por el 66% de los participantes. Solo el 24% la aprueba y el 10% no sabe.

La obra pública comparte ese nivel de rechazo con otra decisión del Ejecutivo: el veto al aumento de las jubilaciones aprobado por el Congreso, que también es considerado un error por el 66%, frente a un 24% que lo respalda. Ambas políticas registran el mismo saldo negativo de 42 puntos porcentuales.

La coincidencia en los porcentajes muestra que las decisiones vinculadas con jubilaciones, salud y prestaciones sociales aparecen entre los principales focos de cuestionamiento a la gestión.

Qué ocurre con la reforma laboral, los subsidios y las grandes inversiones

Entre las medidas económicas que no consiguen un respaldo mayoritario, la encuesta también identifica diferencias relevantes.

La reducción de subsidios a las tarifas de luz y gas es considerada un error por el 58% de los consultados, frente a un 37% que la aprueba.

La reforma laboral reúne un 38% de respuestas favorables y un 55% de rechazo, mientras que la derogación de la Ley de Alquileres obtiene un 39% de aprobación y un 46% de opiniones negativas.

También resulta desfavorable la evaluación de los beneficios fiscales para grandes inversiones en actividades como minería, energía y tecnología: el 50% los considera un error y el 42%, un acierto.

La devaluación del peso al comienzo de la gestión registra un 49% de opiniones negativas y un 40% de valoraciones positivas.

En cambio, la apertura de importaciones exhibe una división prácticamente equilibrada, con 47% de aprobación y 45% de rechazo.

El respaldo a ciertas medidas convive con una desaprobación mayoritaria del Gobierno

Los resultados muestran que la opinión sobre el conjunto de la gestión no coincide necesariamente con la valoración de cada una de sus decisiones.

Aunque el 57,2% desaprueba el desempeño presidencial, cuatro medidas superan el 50% de aceptación y otras, como la apertura comercial, mantienen niveles de apoyo cercanos a la mitad de los consultados.

La evaluación general del Gobierno es todavía más desfavorable cuando se pregunta por su desempeño: el 54,2% lo considera malo o muy malo, el 33,3% bueno o excelente y el 12,5% regular.

En las medidas específicas, el mayor respaldo se concentra en la eliminación de intermediarios de planes sociales, la flexibilización cambiaria y el protocolo antipiquetes. En cambio, los recortes relacionados con medicamentos, discapacidad y obra pública aparecen como los principales puntos de rechazo.

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