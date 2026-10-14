Encuesta de imagen: tres mujeres separadas por un punto y qué pasa con Milei

Primer dato: de los 16 dirigentes políticos que midió la encuesta de Latam Pulse, una iniciativa conjunta entre AtlasIntel y Bloomberg, ninguno tiene mayor imagen positiva que negativa. Pero yendo a la valoración favorable, a la cabeza está una mujer. Y otras dos la siguen uno y dos puntos atrás. Dos varones se mezclan en ese lote apretadísimo.

La primera es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien, salvo alguna novedad judicial futura, está impedida de ser candidata por su inhabilitaciópn por la condena por la causa Vialidad. CFK tiene un 39% de valoración positiva.

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Otra mujer está segunda, pero el puesto es compartido. La diputada de izquierda Myriam Bregman llega al 38% y empata en porcentaje con el presidente Javier Milei.

Un punto atrás vienen el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la senadora Patricia Bullrich, con un 37 % de imagen positiva. Kicillof experimentó un leve ascenso de un punto respecto de la última medición de la consultora. Bullrich, en cambio, retrocedió, también un punto.

Sobre el tema de las "curvas" en la percepción de imagen, el presidente Milei presentó un leve repunte. De un 62 % pasó a un 59%. Y la valoración positiva saltó del 35% al 38%.

No obstante, el presidente tiene el número de imagen negativa más grande entre los posibles candidatos en 2027, con un 59 %.

Solo lo superan dirigentes como Martín Menem (61%), Mauricio Macri (66%) o Karina Milei (71%). En el fondo de la tabla de los medidos está Alberto Fernández, con un 82% de valoración negativa.

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Javier Milei: aprobación y desaprobación

La encuesta de Latam-Pulse también midió los niveles de aprobación presidencial. El resultado fue negativo en un 57,2% y positivo en un 38,5%.

Sin embargo hay un leve ascenso favorable a Javier Milei: de 38% pasó a 38,5% en la aprobación. Y además mostró un descenso del 58% al 57,2% en el rechazo.

Ficha técnica: Población adulta argentina. 2067 encuestados. Metodología: Reclutamiento digital aleatorio. Margen de error: +- 2 p.p. Nivel de confianza para estimar el margen de error: 95%. Período de recolección: 2/10/2026 al 7/10/2026

LT