RDC: el PSOE lidera las encuestas en España mientras crece la polémica por los alquileres y la crisis de vivienda

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) encabeza el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mientras una controversia sobre las propiedades inmobiliarias del marido de una portavoz socialista reaviva el debate sobre los desahucios y la crisis de vivienda en España.

El periodista Marcelo Molina analizó estos temas y también informó sobre una huelga indefinida en defensa de la educación pública en Madrid, en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

El PSOE lidera las encuestas a 47 días de las elecciones

El CIS publicó un barómetro que otorga una ventaja considerable al PSOE frente a sus principales competidores. Según explicó Molina, "el CIS está dando amplio ganador al Partido Socialista con el 34% y le da tres puntos más que en 2023, que la elección presidencial de 2023".

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El Partido Popular (PP) obtendría el 22%, mientras que Vox alcanzaría el 17%. Sumar quedaría cuarto, con el 6%, y Podemos registraría el 3,1%.

Molina advirtió que los resultados contrastan con otros sondeos recientes: "El CIS, hasta ahora, de las cuatro encuestas que hemos conocido después de los decretos de Mari Carmen, es la primera que le da, por esa diferencia, ganador a Pedro Sánchez".

Sin embargo, remarcó que todavía habrá que esperar para conocer el resultado electoral definitivo: "Pero bueno, esto lo vamos a saber dentro de 47 días y ahí no va a haber más dudas".

Huelga indefinida en Madrid por la educación pública

En paralelo a la campaña electoral, Madrid comenzó una huelga indefinida en defensa de la educación pública. Molina explicó que la protesta está dirigida principalmente contra el gobierno regional: "Una huelga, pero repito, en Madrid, básicamente contra la Comunidad de Madrid y donde piden, entre otras cosas, menos horas lectivas, piden 23 horas lectivas y menos alumnos que hoy hay entre 20 y 25 por aula, quieren que haya menos, aumento de salarios, mejoras edilicias como la climatización de los edificios".

El periodista también señaló que durante las manifestaciones hubo enfrentamientos: "Y bueno, ahí estamos viendo en un momento que habían cortado una avenida y la Policía Nacional reprimió a los gremios docentes, a los alumnos".

Polémica por los alquileres: la contradicción que golpea al PSOE

Uno de los temas que concentró la atención política fue la situación patrimonial del marido de Montse Mínguez, portavoz del PSOE, luego de que un medio difundiera información sobre sus empresas inmobiliarias y los desahucios vinculados con su actividad.

El periodista resumió la controversia: "El problema, y donde hoy apuntaron todos, es el problema del relato, porque, por un lado, está votando, está defendiendo y está alegando una cosa, pero después, en su vida personal, en su familia, ella vive, puntualmente, de alquilar departamentos a un montón de gente".

Molina aclaró que la actividad empresarial no sería ilegal: "Entonces, a ver, no es nada ilegal lo que hace el marido, es absolutamente legal, está permitido, las empresas están blanqueadas, paga los impuestos".