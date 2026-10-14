Una prueba realizada por un grupo de especialistas encendió el debate sobre el papel de las plataformas digitales en las campañas electorales brasileñas. Según relató Eleonora Gosman, los investigadores solicitaron a la inteligencia artificial de Meta imágenes equivalentes de Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, pero obtuvieron respuestas diferentes.

"Le pidió primero que hiciera una bandera de Brasil, la verde y amarilla, lo pusiera Lula en el medio, con el número 13, que es el número de la lista de Lula", explicó Gosman. La herramienta rechazó esa solicitud. Sin embargo, cuando se pidió generar una imagen similar con Flavio Bolsonaro y el número 22, correspondiente a su lista, "la inteligencia artificial generó la imagen". La periodista analizó el caso en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Las diferencias en la generación de imágenes políticas

La prueba se repitió con una composición más elaborada, que incluía la avenida Paulista como fondo. Según la periodista, el sistema volvió a rechazar la imagen de Lula, mientras que sí produjo la de Flavio Bolsonaro.

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La disparidad entre las respuestas motivó nuevas consultas a la propia inteligencia artificial sobre el posible trato desigual entre los candidatos. De acuerdo con Gosman, el sistema reconoció la diferencia en el tratamiento de las solicitudes.

"Ustedes están ciertos en decir que es un trato discriminatorio, no habría por qué hacer un trato diferente entre uno y el otro", relató la periodista al reproducir la respuesta de la herramienta.

Gosman aclaró que no se trataba de una conclusión personal, sino de lo que respondió el sistema ante las consultas de los especialistas. "Esto no lo digo yo, lo dice la respuesta que va dando la inteligencia artificial", enfatizó.

El debate sobre la neutralidad electoral de Meta

El caso plantea interrogantes sobre los criterios con los que las plataformas permiten o bloquean la creación de contenido político, especialmente en períodos electorales, cuando la difusión de imágenes puede influir en la comunicación de los candidatos.

Según la explicación de Gosman, la inteligencia artificial también hizo referencia a los principios de igualdad de tratamiento establecidos en la legislación electoral brasileña para candidatos y partidos políticos.

La periodista destacó especialmente una advertencia incluida en las respuestas del sistema: "Si una herramienta permite crear material de un lado y bloquea sistemáticamente el material del otro lado, eso quiebra la neutralidad y puede ser encuadrado como un uso indebido de los medios de comunicación".

Para Gosman, la relevancia del episodio justificaba su difusión pública. "Realmente te digo, para mí valía la pena publicarlo", concluyó, al subrayar la importancia de examinar el funcionamiento de las herramientas de inteligencia artificial y su posible impacto en la equidad de las campañas políticas.