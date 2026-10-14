RDC: Estados Unidos sancionó a Bank of America con US$1.200 millones por fallas en los controles contra el lavado de dinero

La sanción de US$1.200 millones contra Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, constituye una de las penalidades más importantes de la historia del Departamento del Tesoro estadounidense. La medida apunta a presuntas infracciones vinculadas con la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento de las normas sobre sanciones financieras.

Norman Powell explicó la magnitud de la decisión y destacó las advertencias del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre las consecuencias de los incumplimientos bancarios. Según reprodujo el periodista, el funcionario sostuvo: "Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a importantes riesgos de financiamiento ilícito". Powell analizó el caso en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Lavado de dinero y posibles conexiones internacionales

Además, Powell citó el mensaje del Gobierno estadounidense respecto de la responsabilidad de las grandes entidades financieras: "Ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley aquí en Estados Unidos", fue la advertencia de Bessent.

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Consultado sobre los mecanismos utilizados en las presuntas operaciones ilícitas, Powell aclaró que todavía no se conocen todos los detalles del caso. Sin embargo, señaló que la información difundida menciona posibles conexiones con redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito en la frontera sudoeste estadounidense.

"No hay detalles, salió así la información un poco lavada, pero se habla de que incluye medidas respecto a redes chinas de lavado de dinero y financiamiento ilícito a lo largo de la frontera sudoeste de Estados Unidos", explicó el periodista.

La referencia a posibles redes internacionales introduce un componente geopolítico en la investigación, en un contexto en el que las autoridades estadounidenses buscan reforzar los controles sobre los movimientos de fondos de origen ilícito.

Una multa récord para el regulador bancario

Del total de US$1.200 millones, US$750 millones serán destinados a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), el organismo federal encargado de supervisar a los bancos nacionales. De acuerdo con Powell, se trata de "la mayor multa jamás impuesta por ese organismo federal regulador bancario".

El periodista también remarcó que el Departamento del Tesoro afirmó que Bank of America admitió haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario de 1970, una normativa que obliga a las entidades financieras a colaborar con el Gobierno para detectar y prevenir el lavado de dinero.

La sanción vuelve a poner bajo la lupa los controles internos de las grandes entidades financieras y el papel de los organismos reguladores en la prevención del financiamiento ilícito.