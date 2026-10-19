RDC: cómo las nacionalizaciones por la Ley de Nietos pueden influir en las elecciones españolas

La disputa por el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero sumó un nuevo capítulo luego de que el Tribunal Constitucional aceptara analizar el caso presentado por el defensor del pueblo. La controversia gira en torno a una medida cautelar que impide votar a parte de esa población y a las dificultades para revisar los padrones antes de las elecciones.

En diálogo con +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó el alcance de la decisión judicial, los obstáculos administrativos para modificar los registros electorales y las polémicas por las nacionalizaciones concedidas a descendientes de españoles, cuyo impacto en los próximos comicios todavía es incierto.

La Justicia española analiza las restricciones al voto en el extranjero

Según explicó Molina, “lo que dijeron es que aceptaban el caso y lo iban a elevar al plenario”, donde se evaluará la cautelar que limita la participación electoral de parte de los españoles residentes fuera del país.

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Sin embargo, el periodista advirtió sobre las dificultades operativas para modificar los padrones electorales. “Desde el gobierno ya dicen que es casi imposible hacer una revisión de los padrones”, señaló, y precisó que la tarea demandaría seis meses.

En ese contexto, Molina sostuvo que “casi todo el mundo dice que van a terminar votando legal o ilegalmente, pero van a terminar votando”, debido a la falta de tiempo para depurar los registros antes de las elecciones.

También destacó la intervención de una asociación argentina que ofrece asistencia legal gratuita para presentar recursos judiciales. La entidad cuenta con el asesoramiento del exjuez Baltasar Garzón y busca facilitar la participación electoral de los ciudadanos afectados.

Nacionalizaciones polémicas y su posible impacto electoral

Otro foco de controversia son las nacionalizaciones concedidas al amparo de la legislación destinada a descendientes de exiliados de la Guerra Civil española. Molina mencionó el caso de un mexicano de 93 años que obtuvo la ciudadanía por un bisabuelo nacido en España en 1821 y fallecido en 1889.

“No le dan los tiempos en absoluto para entrar dentro de ese margen de la ley”, afirmó el periodista al cuestionar la correspondencia entre esas fechas y los requisitos de la normativa. Según relató, la denuncia ya llegó a la Justicia y existirían otros casos similares.

Sobre el escenario electoral, Molina remarcó que la posibilidad de excluir a ciudadanos de los padrones enfrenta obstáculos administrativos y políticos. “Ya están los padrones, no hay mucho entusiasmo tampoco de parte de los consulados de empezar a hacer el trabajo de uno por uno”, explicó.

Finalmente, advirtió que el comportamiento de los nuevos votantes no necesariamente favorecería al oficialismo de Pedro Sánchez. “En las últimas elecciones el voto extranjero le dio ganador al Partido Popular”, recordó, al señalar que el impacto electoral de las nacionalizaciones todavía es incierto.