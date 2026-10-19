RDC: Donald Trump respaldó a Benjamin Netanyahu antes de las elecciones en Israel

Donald Trump expresó su apoyo público al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de cara a las elecciones del 27 de octubre. El respaldo llega en medio de tensiones entre ambos dirigentes y marca un hecho inédito en la relación bilateral, según explicó el periodista, Norman Powell, en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil.

El presidente de Estados Unidos manifestó su apoyo a Netanyahu, quien buscaba desde hacía tiempo una señal pública de respaldo de la Casa Blanca. En este contexto, Powell explicó que la decisión se concretó después de un período de tensiones entre los dos líderes.

“El presidente Trump expresó su respaldo este domingo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y es algo que en realidad Netanyahu estaba esperando que se concretara mucho antes, pero había, como se sabe, tensiones entre los dos líderes y esto hizo que recién este domingo el presidente Trump decidiera darle su pleno respaldo a Benjamin Netanyahu para las elecciones de Israel, que son muy pronto, el 27 de octubre”, planteó..

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El corresponsal destacó la relevancia política del anuncio: “Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos apoya abiertamente a un candidato en Israel”.

Qué dijo Trump sobre Netanyahu y la guerra con Irán

Según Powell, Trump calificó al primer ministro israelí como “un gran guerrero y un gran socio para la paz”. Además, vinculó la posibilidad de nuevas operaciones militares con la continuidad de Netanyahu en el poder.

“Trump sugirió que tiene que terminar la guerra en Irán, pero que sólo se va a embarcar en más operaciones si Netanyahu sigue en el poder”, indicó en +Perfil.

La declaración refuerza la dimensión personal del vínculo entre ambos dirigentes y sitúa el respaldo electoral en un contexto regional marcado por las tensiones con Irán y el debate sobre la seguridad de Israel.

La respuesta de Netanyahu: agradecimiento y compromiso frente a Irán

El primer ministro israelí respondió públicamente al apoyo del mandatario estadounidense. Powell reprodujo el mensaje de Netanyahu, quien agradeció el respaldo de su aliado.

“Y bueno, Netanyahu reaccionó ante el respaldo que le dio Donald Trump y dijo a mi amigo Donald, gracias por su extraordinario respaldo, Israel nunca ha tenido un mejor respaldo en la Casa Blanca. Juntos dejaremos que Irán, juntos nunca dejaremos que Irán tenga armas nucleares”, expresó el periodista.