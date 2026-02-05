El temporal en España dañó la Giralda de Sevilla y dejó miles de evacuados en Andalucía

La borrasca Leonardo, el último temporal que golpea con fuerza a la península ibérica, provocó daños en uno de los monumentos más emblemáticos de España y generó una situación crítica en amplias zonas del país. En Sevilla, los intensos vientos causaron el desprendimiento de un elemento ornamental de la Giralda, mientras que en Andalucía miles de personas debieron ser evacuadas y se suspendieron las clases.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves 5 de febrero, cuando ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provocaron la caída de una azucena de hierro que formaba parte de la ornamentación histórica de la Giralda. El Cabildo de la Catedral de Sevilla informó que el desprendimiento se produjo alrededor de las 6:15 y que no se registraron heridos.

Qué es el vórtice polar, el fenómeno que explica la mayor tormenta de nieve en Estados Unidos en décadas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como medida preventiva, la Policía acordonó la Plaza Virgen de los Reyes, ubicada en pleno casco histórico de la ciudad, para evitar riesgos ante posibles nuevos desprendimientos.

La Giralda, construida en el siglo XII como minarete de la antigua mezquita almohade y reconvertida en campanario cristiano tras la Reconquista, mide 101 metros y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El elemento dañado había sido incorporado en 1751 y simboliza la pureza de la Virgen María.

Riesgo de inundaciones en Sevilla y cierre de compuertas

El temporal también obligó al Ayuntamiento de Sevilla a activar protocolos excepcionales. Este jueves se ordenó el cierre de las compuertas del muro de defensa del barrio de Triana ante la amenaza de desbordamiento del río Guadalquivir, cuyo caudal se encuentra al límite.

Es la segunda vez en la historia que se adopta esta medida preventiva, destinada a proteger a los barrios de Triana y Los Remedios, dos de las zonas más expuestas a crecidas del río.

Mendoza bajo agua por una fuerte tormenta que desbordó arroyos y causó múltiples problemas

La situación es especialmente grave en Andalucía. Las autoridades informaron que más de 3.500 personas fueron evacuadas de manera preventiva y que alrededor de 1.500 vecinos permanecen incomunicados en la provincia de Málaga debido a los cortes de rutas y al desborde de ríos.

En esa provincia continúa la búsqueda de una mujer de 35 años que fue arrastrada por la corriente mientras intentaba rescatar a su perro, que había caído al río Turvilla. El animal fue hallado con vida horas después, pero aún no hay noticias sobre su dueña.

Miami bajo cero: una ola de frío histórica sacude al sur de EE.UU., deja nieve en Florida y revive la “lluvia de iguanas”

En total, unas 140 carreteras permanecen cortadas en la región y, por segundo día consecutivo, se suspendieron las clases en numerosos municipios.

Uno de los puntos más afectados es Grazalema, en la sierra de Cádiz, donde en solo 24 horas se registraron cerca de 600 litros de lluvia por metro cuadrado. El suelo, completamente saturado, ya no logra absorber más agua y se multiplican los daños en viviendas. “El agua brota hasta de los enchufes”, relataron vecinos de la zona.

Impacto en toda la península ibérica

La borrasca Leonardo no solo afecta a España. En Portugal, un anciano murió en la región de Alentejo luego de que su vehículo fuera arrastrado por una inundación, según confirmaron las autoridades locales.

En total, 13 de las 17 comunidades autónomas de España permanecen bajo alerta meteorológica, al igual que la ciudad autónoma de Ceuta. La Agencia Estatal de Meteorología advirtió sobre la continuidad de lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de inundaciones, y recomendó extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

LB