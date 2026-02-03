El martes 3 de febrero de 2026 se presenta como una jornada de exigencia térmica para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (Conurbano). El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta amarilla debido a las temperaturas extremas que afectan a la región central del país.

Desde las primeras horas del día, los registros térmicos mostraron una tendencia ascendente sostenida, partiendo de una mínima de 25 grados. La influencia de un sistema de alta presión y la radiación solar directa han acelerado el calentamiento de la capa asfáltica urbana.

Las predicciones meteorológicas señalaron que el pico de calor alcanzaría los 36 grados durante la tarde. Este escenario se enmarca en lo que los especialistas definen como la tercera ola de calor del año, caracterizada por la persistencia de valores elevados durante varios días.

Índice UV récord este 3 de febrero: radiación extrema en el norte y muy alta en la Capital Federal y el Conurbano

Inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas en el AMBA

A pesar del dominio del sol durante la mañana, la atmósfera comenzará a mostrar signos de inestabilidad hacia el final de la tarde. La interacción entre la masa de aire cálido y el ingreso de humedad desde el sector este podría generar formaciones nubosas de desarrollo vertical.

El pronóstico extendido indica que existe una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. Estas tormentas, de carácter aislado, no garantizan un alivio inmediato ni un descenso brusco de la temperatura, aunque podrían ofrecer un respiro temporal en zonas puntuales.

La humedad, situada en torno al 64 por ciento, eleva la sensación térmica por encima de los valores nominales del termómetro. Esta combinación de factores climáticos incrementa el riesgo de estrés hídrico y afecta principalmente a los grupos de población más vulnerables.

Alerta por radiación extrema: el índice UV alcanzará niveles críticos en gran parte del país y piden extremar cuidados

Frente a la vigencia de la alerta amarilla, los organismos de salud difundieron protocolos de prevención para evitar golpes de calor. Se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00 horas, además de mantener una hidratación constante y ligera.

El viento, que durante la mañana sopló desde el noroeste, rotará levemente hacia el sector sur durante la noche. Este cambio en la dirección de las masas de aire es fundamental para que la temperatura descienda hasta los 26 grados previstos para el cierre del día.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada agobiante con una temperatura mínima de 23°C y una máxima que alcanzará los 33°C. El cielo permanecerá algo nublado durante la mañana, incrementando la humedad ambiente. Aunque no se descartan chaparrones aislados hacia el final del día en algunos puntos de la Capital Federal, la probabilidad de precipitaciones significativas se mantiene baja.

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario será similar con marcas térmicas elevadas que podrían superar los 34°C en el norte bonaerense. Las zonas costeras disfrutarán de una brisa marina que moderará levemente el calor, mientras que en el oeste provincial la nubosidad será más densa. Es fundamental mantener la hidratación ante el alto índice UV que se registrará en toda la región pampeana.

Cómo protegerse del sol en la playa y evitar problemas de salud en el verano 2026

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte de Argentina, las temperaturas continuarán en ascenso, con máximas que rondarán los 38°C en provincias como Formosa y Chaco. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas amarillas por tormentas para sectores de la región cordillerana y el NOA. Se esperan lluvias abundantes en periodos cortos, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en Salta, Jujuy y zonas serranas de San Luis.

La región patagónica presentará un clima más fresco en el extremo sur, con ráfagas de viento provenientes del oeste. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, las máximas difícilmente superen los 18°C contrastando fuertemente con el centro del país. En Cuyo, la inestabilidad será persistente durante la tarde, generando condiciones propicias para tormentas aisladas en Mendoza y San Juan, acompañadas de un leve descenso térmico nocturno.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el jueves 5 de febrero, se anticipa la llegada de un frente de inestabilidad más definido sobre el centro del país. En CABA y sus alrededores, la probabilidad de tormentas aumentará considerablemente durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C y 31°C. Este fenómeno marcará el inicio de un alivio temporario frente a la ola de calor que ha afectado a la región durante la semana.

Hacia el viernes 6 de febrero, el viento rotará al sector sur, favoreciendo un descenso más marcado de la temperatura. Se espera una mínima de 20°C y una máxima de 30°C con cielos mayormente nublados. Durante el fin de semana, las condiciones tenderán a estabilizarse en gran parte del territorio nacional, permitiendo jornadas agradables con mañanas frescas y tardes cálidas, ideales para actividades al aire libre antes del próximo repunte térmico.

