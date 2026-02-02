Este lunes 2 de febrero se presenta en Argentina con un escenario meteorológico marcado por el calor intenso en gran parte del territorio. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas continuarán elevadas, superando los 30 grados en la franja central. Paralelamente, rigen alertas por tormentas y ráfagas de viento que afectarán a diversas provincias, mientras que en la Patagonia persisten condiciones de alerta por calor extremo.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este lunes 2 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada de calor persistente con una temperatura mínima de 23°C y una máxima estimada en 34°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones atmosféricas en la Capital Federal seguirán estables, sin probabilidad de precipitaciones durante el día. Los vientos soplarán del sector este con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo un ambiente húmedo.

Alerta por radiación extrema: el índice UV alcanzará niveles críticos en gran parte del país y piden extremar cuidados

Para la Provincia de Buenos Aires, el panorama es variado. En el litoral marítimo, localidades como Pinamar registrarán máximas de 30°C con vientos del norte, mientras que en el interior bonaerense las marcas térmicas podrían ser superiores. El SMN emitió alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para la zona de la Costa Atlántica, recomendando a los ciudadanos evitar actividades al aire libre y asegurar los objetos que puedan volarse.

Clima lunes 2 de febrero

Cómo estará el clima en el resto del país

El resto de Argentina enfrenta fenómenos extremos. En Neuquén, La Pampa y el norte de Río Negro rige una alerta roja por temperaturas extremas, lo que implica efectos altos a extremos en la salud. En Santa Rosa, la máxima alcanzará los 35°C, mientras que en ciudades como Santa Fe se prevé un ascenso térmico con máximas de hasta 40°C y cielo mayormente despejado bajo condiciones de inestabilidad atmosférica.

Incendios en la Patagonia: el fuego avanza en cuatro parques nacionales y ya supera las 50 mil hectáreas quemadas

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas fuertes en 12 provincias del centro y norte del país. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h en Córdoba, Santiago del Estero, Chaco y Salta. Los valores de precipitación acumulada se situarán entre 50 y 70 mm. El organismo recomienda "no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra".

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el martes 3 de febrero, el pronóstico indica que el calor no dará tregua en el AMBA, con máximas cercanas a los 33°C y una probabilidad mínima de lluvias ligeras durante la madrugada. En el centro del país, las temperaturas podrían alcanzar picos de 41°C antes de un leve descenso. Se prevé que la nubosidad sea variable, manteniendo el ambiente pesado debido a los altos índices de humedad en la región.

Hacia el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, se espera que las temperaturas en gran parte de Argentina oscilen entre los 23°C de mínima y 33°C de máxima. Aunque se anticipa un ligero alivio térmico hacia el final de la semana, el SMN proyecta que las lluvias se mantendrán dentro de los valores normales para la temporada estival, con posibles tormentas aisladas que afectarán principalmente al noroeste y al litoral.