El clima para este martes 3 de febrero presenta un escenario de marcado calor e inestabilidad en diversas regiones del país. Según los reportes oficiales, se esperan tormentas localmente fuertes y temperaturas que alcanzarán picos de 35°C en la zona central y el Litoral. El organismo meteorológico mantiene vigilancias activas ante la probabilidad de ráfagas intensas y caída de granizo en sectores específicos de la provincia.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 3 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se anticipa una jornada calurosa con una temperatura máxima estimada en 34°C y una mínima de 24°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mayor parte del día en la Capital Federal. No obstante, las condiciones de humedad elevada podrían generar una sensación térmica superior, manteniendo el ambiente pesado en todo el AMBA.

Índice UV récord este 3 de febrero: la radiación extrema en el norte y muy alta en la Capital Federal y el Conurbano

Clima martes 3 de febrero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas que rige hasta la tarde. Estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas. Las temperaturas en el norte bonaerense treparán hasta los 35°C.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el interior de Argentina, las altas temperaturas serán protagonistas, especialmente en el Litoral y Santiago del Estero, con máximas que rondarán los 35°C. En la región de Cuyo y el Noroeste argentino, se prevé inestabilidad con tormentas aisladas hacia la noche. Mendoza registrará una máxima de 33°C y una mínima de 22°C, con vientos algo fuertes del sector sur según los datos de la jornada.

La región de la Patagonia presenta un panorama distinto, con el ingreso de aire más fresco que favorece el descenso térmico. En áreas de Chubut y Neuquén se esperan lluvias que ayudarán a mitigar los incendios forestales activos. Sin embargo, persisten alertas por ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 75 km/h, lo que mantiene en vigilancia a los servicios de emergencia y brigadistas locales.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 4 de febrero, el frente de tormentas se estacionará sobre el este de Córdoba, el sur de Santa Fe y el norte de la Patagonia. En la Provincia de Buenos Aires se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C, con alta probabilidad de lluvias nocturnas. El calor sofocante persistirá en el norte del país, con marcas térmicas que seguirán superando los 35°C.

Hacia el jueves 5 de febrero, se prevé una mayor cobertura de precipitaciones en el cordón cordillerano desde Jujuy hasta Mendoza, afectando también a San Luis y La Pampa. Las temperaturas en la zona núcleo oscilarán entre los 24°C y 33°C. Para el viernes 6 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán en las regiones central y norte, con tormentas aisladas.