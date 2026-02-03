En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense este martes se prevé un índice UV máximo de 10, clasificado como "muy alto", por lo que se recomienda evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día. Las medidas de protección son clave para reducir riesgos inmediatos como quemaduras y enrojecimiento de la piel.

Sumado a eso, en otras regiones del país, especialmente en el norte y Cuyo, se esperan valores de "extremo", con índices de 11 o más, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras tanto, el centro y la Patagonia registrarán niveles entre moderados y muy altos, que también requieren precaución, sobre todo en actividades al aire libre prolongadas.

Qué es el índice UV y por qué es clave para la salud

El Índice UV (IUV) mide la intensidad de los rayos ultravioleta del sol que llegan a la superficie terrestre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo utiliza para advertir sobre el riesgo de sufrir daños cutáneos; valores superiores a 11 representan un riesgo extremo si no se adoptan medidas de protección.

Rayos UV

Este indicador es fundamental para la prevención de lesiones solares y enfermedades de la piel. Su variación depende de la hora del día, la estación, la latitud y la nubosidad, por lo que su monitoreo diario ayuda a organizar actividades al aire libre de manera segura. La información permite planificar la exposición al sol y proteger a los grupos más vulnerables, como niños y personas de piel sensible.

Los riesgos de la radiación UV para la salud

La exposición prolongada a los rayos UV puede provocar efectos graves y acumulativos. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos incluyen quemaduras solares, envejecimiento prematuro, cáncer de piel (melanoma y no melanoma) y daños oculares como cataratas y pterigión.

Además, la radiación puede debilitar el sistema inmunitario, disminuyendo la capacidad de defensa frente a infecciones. Los niños y adolescentes son especialmente vulnerables, ya que la exposición temprana y repetida aumenta el riesgo de patologías dermatológicas en la adultez.

Para minimizar estos riesgos, la OMS recomienda evitar el sol entre las 10 y las 16, buscar sombra y usar ropa de tramas cerradas y sombreros de ala ancha que protejan rostro, cuello y orejas.

Asimismo, es indispensable el uso de anteojos de sol con filtro UV certificado y protector solar de amplio espectro (FPS 30 o más). Debe aplicarse sobre la piel limpia 20 minutos antes de la exposición y renovarse cada dos horas, o con mayor frecuencia si se realiza actividad física o se entra en contacto con el agua.