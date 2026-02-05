La jornada de este jueves 5 de febrero estará caracterizada por un tiempo caluroso y condiciones de inestabilidad en diversas regiones de Argentina. Según los reportes oficiales, se esperan temperaturas máximas que alcanzarán los 35°C en la zona central y el Litoral. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mayor cobertura de precipitaciones, afectando principalmente al cordón cordillerano, San Luis, Córdoba y el territorio bonaerense.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 5 de febrero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se espera un jueves con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 23°C y una máxima de 33°C. El cielo presentará nubosidad variable durante todo el día, manteniendo condiciones de humedad elevadas. Hacia la tarde y noche, aumenta la probabilidad de tormentas aisladas, acompañadas por ráfagas de viento del sector este que rotarán levemente al noreste.

Alerta por radiación ultravioleta este 5 de febrero: el índice UV será muy alto y extremo en gran parte del país

Clima jueves 5 de febrero

Para el resto de la Provincia de Buenos Aires, el calor se concentrará especialmente en el norte, donde el mercurio trepará hasta los 35°C. En el sector costero y el sur bonaerense, las condiciones serán más inestables con riesgo de chaparrones. Se recomienda precaución ante el alto índice UV, propio de la temporada estival, y la posible llegada de ráfagas intensas en áreas donde se desarrollen los núcleos de tormentas.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, provincias como Santiago del Estero, Chaco y Formosa experimentarán un calor sofocante con máximas de hasta 35°C. El noroeste, incluyendo Jujuy y Salta, mantendrá la tendencia de lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. En la región de Cuyo, específicamente en San Luis y Mendoza, se prevén tormentas de variada intensidad con ocasional caída de granizo debido a masas de aire inestable.

Las lluvias en la cordillera trajeron un breve alivio, pero no lograron frenar el avance del fuego en la Patagonia

Por otro lado, la región de la Patagonia presentará un clima más fresco en el extremo sur, mientras que el norte patagónico mantendrá temperaturas cálidas. En las zonas cordilleranas desde Jujuy hasta Mendoza, las precipitaciones serán persistentes. Las autoridades meteorológicas advierten sobre ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h en sectores del Litoral, donde el aire cálido y seco predominará antes del ingreso de núcleos de tormentas.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el viernes 6 de febrero, se anticipa un descenso paulatino de la temperatura en el centro del país. En la Capital Federal, la máxima bajará a los 28°C con condiciones que tenderán a mejorar gradualmente. Sin embargo, en el noreste y áreas de Tucumán, persistirán las alertas por tormentas fuertes y lluvias intensas. Los vientos rotarán al sector sur/sureste, aportando un alivio temporario al calor extremo registrado previamente.

Durante el fin de semana del 7 y 8 de febrero, el tiempo se estabilizará en la mayor parte de Argentina. El sábado se presentará con cielo despejado y una mínima de 17°C en Buenos Aires, mientras que el domingo el calor volverá a repuntar con máximas estimadas en 33°C. En la Patagonia, se prevé el ingreso de un frente frío que podría generar ráfagas moderadas y un descenso marcado de los valores térmicos.