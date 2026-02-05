La radiación ultravioleta vuelve a encender alertas este jueves en buena parte del país. El índice UV alcanzará valores muy altos y extremos, lo que implica un riesgo concreto para la salud si no se toman medidas de protección adecuadas.

Así, en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el índice UV máximo previsto es de 8, una cifra que lo ubica en la categoría “muy alto”. El mayor peligro se concentrará durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando la radiación solar incide de forma más directa sobre la superficie.

Las lluvias en la cordillera trajeron un breve alivio, pero no lograron frenar el avance del fuego en la Patagonia

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, en el resto del territorio nacional el escenario es aún más delicado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino y la región andina registrarán niveles “extremos”, con valores superiores a 11. En la zona central del país y en Cuyo, los índices oscilarán entre 8 y 10, manteniendo un riesgo elevado para quienes permanezcan al aire libre sin protección.

Qué es el índice UV y por qué importa

El Índice Ultravioleta Solar (IUV) es un indicador internacional que mide la intensidad de la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre. Se expresa con valores numéricos: cuanto más alto es el número, mayor es el riesgo de daño para la piel y los ojos, y menor el tiempo necesario para que se produzcan lesiones.

Rayos UV

La Organización Mundial de la Salud establece una escala que va desde niveles bajos (1 y 2) hasta extremos (11 o más). Esta herramienta permite anticipar el peligro diario y adoptar conductas preventivas, especialmente en jornadas de alta exposición solar como la de hoy.

Riesgos para la salud

La exposición prolongada a los rayos ultravioletas puede provocar desde quemaduras solares hasta daños de largo plazo. Organismos internacionales advierten que la radiación UV acelera el envejecimiento de la piel, aumenta el riesgo de cáncer cutáneo y puede generar lesiones oculares crónicas, como cataratas.

Qué es el asteroide 2024 YR4 y por qué la NASA sigue de cerca su trayectoria

También se señala un impacto sobre el sistema inmunológico, que puede debilitarse frente a exposiciones repetidas e intensas. La evidencia médica indica que una alta exposición durante la infancia y la adolescencia incrementa las probabilidades de desarrollar melanoma en la adultez.

Recomendaciones para cuidarse

Las autoridades sanitarias aconsejan reducir al mínimo la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas. Buscar sombra, usar ropa clara y de trama cerrada, sombreros de ala ancha y anteojos con filtro UV son medidas clave para disminuir el riesgo.

El uso de protector solar de amplio espectro, con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, es indispensable. Debe aplicarse al menos 20 minutos antes de salir al sol y renovarse cada dos horas, o después de nadar o transpirar. Los especialistas recuerdan que el protector solar no elimina el riesgo, sino que funciona como un complemento dentro de una estrategia de cuidado integral.