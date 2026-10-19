RDI: el gobierno de Javier Milei se encuentra “muy por encima de los mandatos de Cristina y Macri” en cuanto al uso del DNU

En una nueva edición de Ronda de Investigación por +Perfil, el especialista en datos, Andrés Snitcofsky, presentó un análisis histórico de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) en Argentina, con datos sobre su frecuencia, su distribución a lo largo del año y su relación con la composición del Congreso.

Al repasar los resultados, Andrés Snitcofsky señaló que los primeros años de algunos gobiernos muestran una actividad más intensa en materia de decretos. “Duhalde, y también los primeros años de Kirchner son como momentos donde hay mucha volatilidad y mucho DNU”, sostuvo.

También comparó las administraciones más recientes y destacó que el promedio de decretos de Milei se mantiene elevado en relación con otros gobiernos. “Pero si vemos el promedio de la barrita gris, el de Milei no está muy por debajo, teniendo en cuenta los años que lleva. Entonces, está casi en paralelo a Fernández, que tuvo la pandemia en el medio. Y muy por encima de los mandatos de Cristina y de Macri”, afirmó.

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La raelación entre los DNU y el poder en el Congreso

Otro de los ejes fue la relación entre la cantidad de decretos y la capacidad de los presidentes para conseguir respaldo legislativo. Snitcofsky sintetizó esa conexión de manera directa: “Bueno, ahí cuando nosotros vemos la cantidad de DNU, en general van inversamente con el poder que tienen en las cámaras”.

En ese sentido, mencionó el final del gobierno de Mauricio Macri como un período en el que aumentó el uso de estos instrumentos. “Por eso vemos, por ejemplo, en el final del macrismo, que hay un pico donde empieza a perder no solo gobernabilidad, sino también presencia en las cámaras”, explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El especialista también describió la alternancia entre los decretos y la aprobación de leyes en el Congreso. “Ahí también se alterna la parte de Néstor haciendo mucho DNU al principio, y después Cristina, que ya hereda las cámaras con mucho coso, y empieza la crítica al revés, que es la escribanía”, señaló.

Diciembre, el mes con más decretos de necesidad y urgencia

La distribución temporal de los DNU fue otro de los aspectos que Snitcofsky examinó. Al presentar el gráfico mensual, identificó a diciembre como el período con mayor cantidad de decretos. “Diciembre. Bueno. ¿Cuándo vas a meter?”, comentó durante la exposición, antes de precisar: “Bueno, tenemos, diciembre es el mes con más DNU, antes noviembre”.

El especialista también analizó la distribución dentro del último mes del año y señaló que existe un pico hacia sus últimos días: “¿Cuándo es el día del año en que más DNU se decretan? 27 de diciembre, 28 de diciembre, 29, alguno de esos días de fin de mes”.

Además de las fechas cercanas al cierre del año, identificó otro aumento durante los días previos a los cambios presidenciales. En ese tramo mencionó decisiones adoptadas al final de distintas administraciones, entre ellas indultos y la fusión de Cablevisión y Multicanal.

El DNU 70/2023, una norma que sobresale por su tamaño

El análisis no se limitó a contar decretos: también comparó su extensión y magnitud. Al describir el resultado, destacó el tamaño del decreto firmado por Milei en diciembre de 2023. “Y fíjense, el círculo más grande de todos, pero más grande por lejos. Estamos hablando de más del doble que el promedio. Es el 70-2023”, afirmó.

La comparación también incluyó el DNU 27 de Macri, al que Snitcofsky vinculó con cambios en la estructura estatal. “El de Macri es el que cambia mucho la estructura del Estado. Es como un DNU enorme donde hay mucho cambio de ministerio, mucho cambio de todo eso”, explicó.

Sobre el decreto de Milei, el especialista puso el foco en su carácter excepcional dentro de la serie histórica y en el debate judicial todavía abierto. Al cerrar su exposición, formuló una pregunta sobre el posible valor de esa comparación para el análisis constitucional: “Pero me pregunto si esta mirada de ver que es realmente un DNU fuera totalmente outlier y fuera de todo rango, si eso no debería ayudarlos a decidir si es o no constitucional”.