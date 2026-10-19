Italia se suma a la ola de protestas en Europa: en RDC se analizó la crisis social y el desgaste del gobierno de Giorgia Meloni

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista, Pablo Monzalvo, describió los disturbios en Milán, el malestar de los jóvenes por el costo de vida y las tensiones políticas que enfrenta la primera ministra italiana.

Las protestas que sacudieron Milán y otras ciudades europeas encendieron las alarmas por el deterioro social y la tensión política. “Hemos vivido imágenes de Battaglia Campani, una guerrilla urbana, eso es lo que ha ocurrido en esta ciudad de Milán que es el motor financiero económico de Italia”, relató Pablo Monzalvo al referirse a los disturbios en el centro de la ciudad.

Violencia en Milán y posibles detenciones preventivas

Los incidentes registrados durante el fin de semana incluyeron saqueos y destrozos en comercios de la zona del Duomo. Según Monzalvo, “los saqueos y las roturas de vitrinas han sido realmente impresionantes”, al punto de que “hoy la mayoría de los negocios permanecen cerrados”.

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Monzalvo explicó que muchos de los participantes de las protestas eran menores de edad y que sus familias acudieron a las dependencias policiales para conocer su situación. “Este tipo de violencia no es habitual en Italia”, afirmó, antes de relacionar los acontecimientos con “varias décadas de una desigualdad cada vez más amplia”.

Desigualdad, inflación y malestar juvenil

El periodista destacó que, según las estadísticas que mencionó, la mitad de la riqueza italiana está concentrada en el 5% de la población. A eso se suman la inflación, los salarios estancados y el encarecimiento de los combustibles. “Los salarios están congelados hace muchos años”, sostuvo en +Perfil, y advirtió que el aumento de los precios está profundizando las consecuencias sociales.

Al analizar la participación juvenil, Monzalvo señaló que muchos adolescentes se movilizaron después de observar los acontecimientos en Francia y organizarse a través de las redes sociales: “Muchos jóvenes aquí a través de las redes sociales como Tik Tok, decían ellos, se fueron armando para invadir las inmediaciones del Duomo”.

Huelga general y desgaste del gobierno de Meloni

Los sindicatos anunciaron una huelga general para el 20 de noviembre, mientras la oposición busca capitalizar el descontento. “Hay una serie de presiones sobre este Gobierno”, afirmó, al referirse tanto a la conflictividad social como a la convocatoria sindical.

Sobre las perspectivas electorales de la derecha, el periodista sostuvo: “Está muy desgastada la derecha”. También mencionó la aparición de un nuevo referente ultraconservador, el exgeneral Roberto Vannacci, cuyo espacio, según indicó, registraba una intención de voto del 5 al 6%.