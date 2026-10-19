Cristina Kirchner y Máximo pidieron participar por Zoom en el juicio por Los Sauces

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner solicitaron participar de manera virtual en el juicio oral por la causa Los Sauces. El debate está previsto para este viernes 23 de octubre, a las 10, en los tribunales de Comodoro Py. La expresidenta argumentó que busca evitar el operativo de seguridad para trasladarse desde su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria, mientras que su hijo señaló que necesita compatibilizar las audiencias con sus obligaciones como diputado nacional.

La decisión quedó en manos del Tribunal Oral Federal 5, mientras la Cámara Federal de Casación Penal debe resolver si mantiene separados los juicios por Los Sauces y Hotesur o si ordena unificarlos. Esa definición podría modificar el cronograma previsto para el inicio del debate.

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En el escrito presentado ante la Justicia, las defensas sostuvieron que ambos conocen el contenido de los requerimientos de elevación a juicio y que, si fuera necesario, pueden ratificarlo mediante un documento firmado por los dos. Según sus abogados, la conexión remota permitiría garantizar el derecho de defensa sin perjudicar a las demás partes del proceso.

El juicio está previsto para comenzar el viernes 23 de octubre, a las 10, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. El tribunal, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, estableció que las audiencias se realizarán los lunes, viernes y sábados.

Qué debe resolver la Justicia sobre las causas Los Sauces y Hotesur

En paralelo, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal debe decidir si mantiene la separación de los expedientes o dispone que ambos se juzguen en un mismo debate. La fiscalía y la Unidad de Información Financiera apelaron la decisión del TOF 5, al considerar que las investigaciones comparten imputados, sociedades, operaciones y elementos de prueba.

El tribunal oral resolvió tramitar las causas por separado porque tienen objetos procesales diferenciados y porque un juicio conjunto podría extenderse durante más de dos años, con casi 200 testigos propios en cada expediente. Por ese motivo, fijó el inicio del debate por Los Sauces para octubre de 2026 y el de Hotesur para marzo de 2027.

La resolución está en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar. Su decisión determinará si se mantiene el calendario establecido o si se modifica la organización de los juicios.

De qué se trata la causa Los Sauces

La investigación por Los Sauces analiza presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con alquileres de propiedades y hoteles de la familia Kirchner a empresas relacionadas con los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación incluye presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras.

Por su parte, Hotesur investiga presuntas irregularidades vinculadas con la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, así como el rol de la firma Valle Mitre en la administración de esos establecimientos. Ambos expedientes tienen puntos en común y forman parte de las investigaciones judiciales sobre los negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner.

LB