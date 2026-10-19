La encuesta que agita la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof: quién tiene mejor imagen

Los resultados de la última encuesta de Analogías, una consultora vinculada al kirchnerismo, agitaron la interna entre Cristina Kirchner y su adversario dentro de espacio, Axel Kicillof. Con números bastante más altos de los que vienen registrando otros sondeos de opinión, la imagen de la expresidenta aparece por encima de la que registra el gobernador bonaerense.

La encuesta se da en un contexto especial: el viernes de la semana pasada, CFK recibió en el departamento donde cumple su prisión domiciliaria a Sergio Massa, con quien parece estar activando para bajarle el precio a Kicillof. Al día siguiente, en uno de los actos por el Día de la Lealtad, el gobernador de la provincia más grande del país se acercó un paso a la confirmación de su candidatura presidencial al afirmar que estaba dispuesto "a asumir las responsabilidades que haya que asumir".

Federico Zapata: “El peronismo tiene una resistencia muy profunda a renovarse”

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En esta encuesta de Analogías, la expresidenta no solo aparece en imagen por arriba de Kicillof, sino también de los otros dirigentes evaluados, el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich.

Yendo a los números, Cristina combina 45,1% de positiva con 51,9% de negativa. Aunque la imagen de la exmandataria registró un repunte en los últimos tiempos, es una cifra alta comparada con la que arrojan otros estudios.

Después de Cristina aparece Bullrich, con 44% a favor y 53,3% de imagen desfavorable.

Milei y su Teorema de la Reelección

Si se analiza la disputa de popularidad dentro del oficialismo, la exministra de Seguridad le saca un buena ventaja a Milei, que tiene 38,9% de positiva y 56,7% de negativa.

Tercero entra el gobernador bonaerense, con + 43,3% y - 52,2%. El dato es que en la mayoría de los sondeos, el gobernador supera a CFK. Aquí hay una novedad.

Encuesta de Analogías: virtual empate para la presidencial 2027

Cuando la encuesta pregunta por la elección presidencial de 2027, se mantiene una paridad.

Una mayoría expresa una voluntad de cambio: 55%, contra el 32,1% que apoyaría una continuidad.

Pero en la consulta por espacio, se registra una cifra muy apretada entre un peronismo unido (31,6%) y Javier Milei (30,9%). Luego vienen la izquierda con 8,6%, una fuerza de los gobernadores con 7,5% y un 21,4% de indecisos.

Ficha técnica. Cantidad de casos: 2863. Forma de relevamiento: entrevistas telefónicas IVR móvil y fijo. Fecha de la muestra: 10 al 14 de octubre de 2026. Ámbito geográfico: 24 provincias de la República Argentina. Muestra compuesta en base a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad. Error muestral: ±2,2 % en un nivel de confianza del 95%.

LT