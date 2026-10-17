Sin unidad, Kicillof insistió con que cuenten con él y pidió que el adversario sea Milei

Axel Kicillof eligió el Día de la Lealtad para volver a hablar en clave de campaña. En el polideportivo de La Matanza, el gobernador bonaerense y presidente del PJ provincial dejó una fecha en el horizonte: 2027. “Podemos decir que se dio la largada para ese triunfo que nos espera”, aseguró sobre este 17 de octubre ante una militancia que le cantó “Axel presidente”.

Rodeado de intendentes y funcionarios, el mandatario provincial insistió: “Cuenten conmigo para poner el cuerpo, cuenten conmigo para recorrer el país, cuenten conmigo para asumir las responsabilidades que tocan”. Kicillof se apoyó en su rol institucional y en el territorio bonaerense para encabezar una convocatoria que tuvo un mensaje nacional.

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El gobernador planteó que ser oposición no alcanza para enfrentar a Javier Milei y que el peronismo debe construir una alternativa capaz de cambiar el rumbo económico. “No alcanza con ser oposición. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia. Tenemos que dar vuelta este desastre que están generando. ”, sostuvo.

El Día de la Lealtad, Kicillof mencionó a Cristina Kirchner por estar “injustamente presa por defender nuestras banderas” pero también dió un mensaje directo hacia adentro cuando recordó una de las 20 verdades peronistas. “El adversario está allá (Por la dependencia de Milei con Donald Trump), por eso pidió que la frase: “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”, no quede solamente en las palabras: “Hay que recordarlo, hay que abrazarse y hay que practicarlo”. La convocatoria a la unidad convivió con una advertencia: el peronismo viene de derrotas, cometió errores y necesita actualizar su doctrina sin abandonar sus principios.

El gobernador ubicó a Javier Milei en un escenario internacional y describió al adversario como un poder “grande, poderoso, transnacional”. Cuestionó la relación del Presidente con Estados Unidos e Israel y advirtió sobre el riesgo de una vuelta a la dependencia. “Argentina no va a recibir órdenes del extranjero”, afirmó. También apuntó contra el discurso libertario sobre la justicia social: “Después de tres años de este experimento ya se sabe que sin justicia social no hay libertad verdadera, sin justicia social hay explotación y desigualdad”.

También en clave interna remarcó que él y su espacio “no esperamos, no dudamos, no nos escondimos ni un minuto. Acompañamos en la calle siempre a trabajadores, estudiantes e investigadores”.

El gobernador bonaerense pidió salir a buscar a los argentinos que se sienten defraudados y a quienes atraviesan la crisis sin encontrar respuestas. “Tenemos la obligación de crear esa alternativa. Tenemos que hacer el esfuerzo de buscar a todos”, señaló.

“No tengo ninguna duda que hoy podemos tomar este nuevo 17 de octubre, 81 años después de aquel glorioso levantamiento popular, podemos decir que se dio la largada para ese triunfo que nos espera en 2027”, aseguró y remarcó que “el legado que nos deja Perón es construir una alternativa que el año que viene y en las urnas termine con la pesadilla que gobierna”.

El cierre tuvo tono de lanzamiento. “El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”, afirmó. El canto de “Axel presidente” acompañó la escena. “Al peronismo no hay desafío que le quede grande. El peronismo va a volver a gobernar la Argentina el año que viene”, le dijo a la militancia.

En el Día de la Lealtad, Kicillof buscó consolidar su lugar como una de las principales figuras del peronismo, con el respaldo de su territorio y una consigna que ya funciona como marca de su construcción nacional: “Cuenten conmigo”.

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Massa visita a CFK y pide unidad

Que Sergio Massa y Cristina Kirchner hablen no es novedad. Pero la imagen del líder del Frente Renovador saliendo de San José 1111 no tardó en viralizarse. Los dos dirigentes hablan cada diez días por teléfono y el tigrense la visita cuando la justicia lo habilita para charlas acotadas pero cara a cara. La expresidenta quiso saber cómo está el poroteo para eliminar las PASO del gobierno. Massa cree que el oficialismo no tiene los votos aunque el jefe de gabinete, Diego Santilli diga lo contrario.

La expresidenta repasó la presentación judicial ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU a la espera de una posible resolución favorable en las próximas semanas. La clave para sus abogados es que el caso sea admisible.

Las elecciones de Brasil y Estados Unidos también estuvieron presentes en esa conversación de 40 minutos previa al Día de La Lealtad.

San José 1111. El exministro va todas las semanas.

Este 17 de octubre, Massa usó las redes sociales para pedir unidad. Compartió un fragmento de un discurso de Juan Domingo Perón con un mensaje breve y directo: “La unidad es el camino a la victoria”. En el video, el expresidente convoca a los trabajadores a unirse y reivindica la hermandad como punto de partida para construir la unidad de todos los argentinos.

El gesto llegó un día después de su visita a Cristina Kirchner y en una jornada en la que los distintos sectores del peronismo volvieron a mostrar sus diferencias con actos por separado. Sin participar de una convocatoria común, Massa eligió recuperar la palabra de Perón para insistir con un mensaje de unidad.

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EL PJ porteño, con todos

El peronismo porteño logró mostrarse unido este 17 de octubre en un acto encabezado por Mariano Recalde en el que asistieron representantes de los sectores que responden a Juan Manuel Olmos, Víctor Santa María, La Cámpora y UPCN.

“Estos son los momentos donde se demuestra la verdadera lealtad, en las malas, cuando hay que resistir, cuando hay que salir a la calle. Cuando la conducción está presa, detenida y proscripta, ahí se ven los verdaderos leales. Y hoy estamos acá los leales a Cristina de la Ciudad, los que la queremos ver libre otra vez, caminando por la patria, volviendo a enderezar al peronismo para que el pueblo vuelva a tener una alternativa política. Y mientras luchamos, seguimos resistiendo a las políticas de Milei”, sostuvo Recalde.

La postal de ayer llega después de varios meses de discusiones y diferencias entre los sectores como la designación de Martín López Zavaleta como fiscal general de la Ciudad y el convenio para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad.

Queda pendiente la discusión por la renovación de las autoridades partidarias. La posibilidad de una interna expuso las diferencias entre los sectores, pero finalmente se postergó la disputa. Ahora se evalúa otra prórroga de la conducción de Recalde.

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La liga, acto propio

La liga de 12 intendentes bonaerenses sigue dando muestras de autonomía. Por eso, este 17 de octubre hicieron su propio acto aunque algunos de ellos compartieron escenario en el encuentro convocado por Axel Kicillof, como el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

Lomas. Mariel Fernández, con Otermín.

El lugar elegido fue Moreno con Mariel Fernández como anfitriona. Una de las dirigentes de la liga que ya se anotó en la carrera por la gobernación. Otros de los que podrían pelear por ese lugar de este sector son Federico Achaval (Pilar) y Otermín. El objetivo de este grupo es sentarse en la mesa de negociación y que sea finalmente un intendente quien encabece la boleta a gobernador 2027. Este sector dialoga con todos los dirigentes y pretende llegar a la elección nacional en unidad.