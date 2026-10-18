Milei viaja a España para hacer campaña contra Sánchez

Este lunes por la noche, Javier Milei volverá a salir de viaje al exterior, esta vez con destino a España para sumarse a la campaña de la ultraderecha luego del adelantamiento de elecciones generales que decidió el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. El mandatario socialista fijó los comicios para el 29 de noviembre y el presidente argentino decidió visitar Madrid un mes antes de esas elecciones. El objetivo de la gira será antagonizar con el lider socialista y mostrar su apoyo aal líder de Vox, Santiago Abascal, con quien comparte una estrecha coincidencia ideológica, aunque también podría realizar gestos hacia el Partido Popular destinados a la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El representante de Vox estará en la Plaza Mayor de Ponferrada, un distrito del norte ibérico. Al menos por ahora, el presidente no tiene en su agenda un traslado a esa localidad, aunque podría encontrarse con Abascal en algun momento. Sin embargo, la agenda del dirigente ultra tiene previstas conferencias durante miercoles y jueves, pero sin Milei. Fuentes del gobierno explicaron que la agenda presidencial estará concentrada en Madrid con dirigentes y empresarios y de un encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien Milei condecoró el año pasado en Buenos Aires.

Con el adelantamiento de los comicios españoles, Milei está convencido de que puede aportarle un respaldo importante a la derecha local. En su ultimo viaje a Nueva York ya anticipó que está jugado a demoler a Sánchez como su antagonista preferido. Lo acusó de haber “traicionado a su propio pueblo” por su “permisiva y nefasta política en materia de inmigración ilegal”. En el prestigioso “The Economic Club de Nueva York lamentó la situación de España. La definió como una nación “con tanto para ofrecer” que actualmente está “sometida a un régimen socialista que la está destruyendo”. Para sostener su acusación se refirió a “La situación que ahora mismo se está viviendo en Ceuta da testimonio de ello”, lanzó en referencia a la crisis migratoria en la colonia española africana.

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El pasado 5 de octubre, horas después de que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hiciera pública su decisión de convocar a elecciones generales para el 29 de noviembre, Milei anunció su intención de viajar a España. Desde que asumió Milei ha realizado seis viajes a España, en los que se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones. El primer viaje fue en mayo de 2024 con motivo de su participación en un evento organizado por Vox, donde Milei tildó a Sánchez de «calaña» y llamó «corrupta» a su esposa, Begoña Gómez.

El último viaje del presidente argentino a España fue a finales de junio pasado, invitado por la Universidad de San Pablo CEU para reunirse con directivos de empresas españolas. En esa ocasión, volvió a reunirse con Abascal. Las arremetidas de Milei contra Pedro Sánchez han sido frecuentes en las últimas semanas. A inicios de septiembre, durante su participación en Santiago de Chile en el Foro Madrid -alianza internacional impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso-, Milei dijo que Sánchez ·”está más sucio que una papa”, lo acusó de «facilitar la inmigración descontrolada”, en alusión a la crisis humanitaria de Ceuta.

C.P.