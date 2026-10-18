Oría, el cineasta de Milei, ya lo siguió en sus 40 giras al exterior

El realizador audiovisual de Javier Milei, Santiago Oría, ha viajado millas. Muchas millas. Consultado por los viajes del cineasta presidencial, el Gobierno respondió con la agenda internacional de Milei. La respuesta es ambigua y no confirma que el director de Realización Audiovisual de la Presidencia haya viajado, aunque el propio Oría confirmó a PERFIL que participó de todos los viajes del Presidente salvo dos. El realizado al campamento de millonarios en Sun Valley en 2024, y las exequias papales de Francisco en 2025.

Esa lista de viajes suma desde enero de 2024 más de 40 itinerarios al exterior y 62 destinos, en 35 ciudades de 20 países. Además, consultado por cuánto cobra, la respuesta fue una remisión a la escala salarial del SINEP, compleja y que no aclara cuánto percibe Oría por su función.

Los datos surgen de un pedido de acceso a la información pública exclusivo de PERFIL, respondido por cinco áreas de la Secretaría General. Las respuestas llegan en un momento en que Oría dejó de ser solo el hombre detrás de la cámara y gana terreno en la comunicación del oficialismo y en la “batalla cultural” en redes.

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El 9 de octubre, en Tigre, Oría compartió un encuentro con Martín Menem y referentes territoriales para explicar la batalla cultural que La Libertad Avanza tiene por delante. En las diapositivas que él mismo publicó se lee “La batalla por el modelo argentino”. Los gráficos, desarrollados con inteligencia artificial, fueron objeto de burlas en redes sociales por su simpleza.

El 13 de octubre difundió en sus redes la remasterización del recital de Milei en el Movistar Arena, que realizó. En el canal de YouTube “Milei Media”, con menos de 600 suscriptores, el video no alcanzó las 10.000 reproducciones en sus dos primeros días. Nada de eso le ha impedido ganar terreno como uno de los voceros del Gobierno en redes en el último tiempo.

El cineasta no quiso contas cuánto cobra. Niegan relación de dependencia.

PERFIL lo consultó a Oría por WhatsApp sobre su remuneración. Pero evitó dar información. La respuesta más llamativa dentro del pedido de información pública la firmó él mismo. Sostuvo que “todo el equipamiento del área utilizado para desarrollar los contenidos de las producciones audiovisuales es propio del personal” de la Dirección, “siendo ajenos y sin relación alguna con este organismo”. Es decir, las cámaras con las que se registra la actividad presidencial serían de los propios empleados.

Otras áreas completaron el cuadro. La Dirección de Contrataciones informó que entre 2024 y 2026 no hubo contrataciones para la “adquisición, renovación, reparación, mantenimiento o alquiler de equipamiento audiovisual”, ni de productoras, fotógrafos, camarógrafos u otros proveedores externos para la cobertura presidencial.

La Dirección de Programación y Control Presupuestario agregó que las áreas consultadas “no contaron con un presupuesto asignado” en esos tres años, y que sus gastos se atienden con las partidas generales del SAF 301. La respuesta no permite saber con cuántos recursos cuenta Oría para producir las piezas del Presidente.

500 piezas audiovisuales

Según la propia Dirección, se realizaron “alrededor de 500 piezas audiovisuales”, entre fotos y videos institucionales, y para hacerlas “no fueron utilizados fondos públicos”, pese a tratarse de equipos utilizados por empleados del Estado. Con el mismo argumento se respondió quién tiene los derechos sobre ese material, sin precisar a quién pertenecen.

Oría no trabaja solo. Además del director, la estructura suma tres coordinadores, un asistente de comunicación, un referente administrativo, un consultor y dos asesores. Desde febrero de 2025 depende de la Secretaría General que conduce Karina Milei. Entre sus integrantes figura Macarena Jimena Rodríguez, coordinadora de Cobertura Presidencial desde junio de 2025, sobre cuya remuneración tampoco hubo respuesta específica.

Viajero frecuente

Oría fue designado el 10 de abril de 2024, aunque colaboraba con Milei desde antes. Desde esa fecha, la agenda presidencial registra 40 giras y 57 destinos. Fueron 15 giras y 20 destinos en lo que restaba de 2024, 13 giras y 22 destinos en 2025, y 12 giras y 15 destinos en 2026, hasta agosto. A eso se suman decenas de visitas al interior del país.

Ninguno de esos viajes tiene costo informado. El pedido requería pasajes, viáticos y traslados uno por uno, y la respuesta no los incluyó. Cuánto cuesta registrar cada movimiento del Presidente, cuánto cobran quienes lo hacen y de quién son esas imágenes siguen sin respuesta oficial.