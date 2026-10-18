LLA y el PRO buscan resucitar un acuerdo cruzado por las internas de ambos partidos

“Vamos a ver si lo levantamos”. La frase de uno de los protagonistas de las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO sintetiza el clima que rodea la nueva cumbre prevista para el martes a las 15 en la Casa Rosada. La reunión se realizará en la planta baja, en el despacho de Diego Santilli, y tendrá como protagonistas a los primos Menem, al jefe de Gabinete, a Cristian Ritondo, titular del bloque de diputados del PRO, y a Fernando de Andreis, secretario general del partido y hombre de máxima confianza de Mauricio Macri.

El objetivo será intentar reanimar un acuerdo político que permanece en estado de virtual parálisis y con tensiones exógenas y endógenas incluidas. Por ello, las expectativas son bajas. No solamente por la desconfianza que persiste entre Javier Milei y Mauricio Macri, sino también por las profundas diferencias internas que atraviesan tanto al oficialismo como a sus aliados del PRO.

En el Gobierno conviven dos velocidades. Santilli pretende acelerar las conversaciones con ocho a diez gobernadores para garantizar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027 y avanzar con la suspensión de las PASO. Entre los interlocutores aparecen los tres vinculados al PRO: Ignacio Torres, de Chubut; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Coincidencias

En esa estrategia coincide Luis Caputo. El ministro de Economía considera indispensable construir acuerdos que aporten previsibilidad política y señales de gobernabilidad hacia los mercados. La lectura es pragmática: sin entendimientos parlamentarios y territoriales, el Gobierno encontrará mayores dificultades para sostener su agenda y mantener la estabilidad económica.

Pero los Menem tienen otros tiempos. Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, titular de Diputados, prefieren estirar las negociaciones hasta diciembre, al menos, y endurecer las condiciones frente a los gobernadores para preservar la mayor cantidad posible de candidaturas libertarias para 2027. La disputa no es solamente legislativa: también está en juego el reparto del poder territorial.

Así, el Colorado busca destrabar ese escenario. Mantuvo conversaciones privadas con Karina Milei, una interlocutora decisiva para cualquier entendimiento político, sobre este escenario. Sin embargo, la falta de una estrategia unificada dentro del oficialismo sigue condicionando las conversaciones con el PRO.

Del otro lado tampoco existe una posición homogénea. Mauricio Macri mantiene una profunda desconfianza hacia los libertarios y evita comprometerse con un acuerdo que, por ahora, no ofrece garantías políticas ni electorales. Eso sí: retomó esta semana un contacto con la hermana del presidente.

El expresidente deja correr, además, la posibilidad de una candidatura presidencial de Hernán Lacunza, cuya propuesta política se diferencia de quienes promueven una alianza con Milei. No existe un respaldo público de Macri a esa alternativa, pero tampoco una decisión de clausurarla.

La postura de Jorge Macri

Jorge Macri, en cambio, tiene una posición mucho más definida. El jefe de Gobierno porteño está dispuesto a avanzar en un entendimiento electoral con La Libertad Avanza que incluya su candidatura a la reelección en la Ciudad y una fórmula compartida con un vicejefe o vicejefa libertaria.

En ese marco, Ritondo representa al sector del PRO que considera necesario preservar la alianza con el oficialismo. Otros dirigentes, en cambio, imaginan una construcción alternativa, con sectores de centro y una propuesta política diferenciada del mileísmo.

En ese escenario también aparece Lacunza, quien explora tímidamente su propio camino político. Su eventual candidatura no cuenta con un aval orgánico todavía: ni Ritondo ni Soledad Martínez, la poderosa intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO nacional, entre otros referentes amarillos, respaldan esa postulación. Para peor: el exministro de Economía sumó dirigentes de pasado radical de dudosa transparencia y muchos cuestionamientos internos en el partido amarillo.

Así, la nueva cumbre encuentra a dos espacios atravesados por contradicciones similares. Mientras algunos dirigentes consideran imprescindible cerrar acuerdos para garantizar gobernabilidad y ordenar el escenario electoral, otros prefieren esperar, negociar posiciones y evitar concesiones anticipadas.

El martes volverán a sentarse a la misma mesa. Pero, por ahora, las diferencias dentro de cada partido parecen tan difíciles de resolver como las que separan a libertarios y macristas.