El Presidente visita Neuquén para acercarse más a Figueroa

Javier Milei visitará mañana Neuquén para participar de la exposición Argentina Oil & Gas Patagonia. Lo hará antes de realizar otro viaje a España (ver pagina 12). El mandatario estará acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La actividad forma parte de una agenda que combina encuentros con el sector energético, pero también implica uan gesto de mayor acercamiento con el gobernador provincial Rolando Figueroa, considerado uno de los aliados más cercanos al gobierno libertario. Su aporte fue clave para la caída de la sesión solicitada por la oposición el jueves pasado, donde tenían el objetivo de tratar el rechazo al DNU 70/23 y los dictámenes para mitigar el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad.

Según la agenda el presidente participará del encuentro petrolero, uno de los más importantes del sector hidrocarburífero que reúne a empresas productoras, proveedoras de servicios y representantes de la industria energética.

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La visita se produce en un momento en el que Vaca Muerta ocupa un lugar central en las perspectivas de producción y exportación de petróleo y gas de la Argentina.

El desarrollo de la formación no convencional concentra inversiones y proyectos de infraestructura destinados a ampliar la capacidad de transporte y comercialización de hidrocarburos.

El jefe de Estado aterrizará en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde será recibido por el gobernador Rolando Figueroa junto a directivos y CEOs de las principales firmas petroleras del evento. El dato político y económico más relevante de esta edición será el acto inaugural, programado para el lunes 19 de octubre a las 16 horas en el Salón Tromen. Allí estará Milei, quien será el encargado de brindar el discurso de cierre de la apertura oficial. Previamente, tomarán la palabra el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, y luego Figueroa. La asistencia del primer mandatario sucede en un momento donde el gobierno libertario define a la cuenca neuquina como pilar fundamental para la balanza comercial y el ingreso de divisas al país. El martes por la tarde se espera la presencia del embajador de EE.UU en Argentina, Peter Lamelas, quien recorrerá stands de compañías norteamericanas.

Uno de los puntos centrales de la AOG y que genera mayor convocatoria es el “Encuentro con los CEOs”, el espacio donde los número uno de las principales operadoras y empresas de servicios opinan sobre el futuro, detallan sus planes de inversión y analizan el rumbo del mercado. Este año, las conferencias se dividirán en tresjornadas en el Salón Tromen. El martes 20, además de la visita de Lamelas, hablarán los “pesos pesados” de la producción. Abrirán el panel Ana Simonato (Chevron) y Sergio Mengoni (TotalEnergies). Luego será el momento de Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy (PAE), y el cierre de la jornada estará a cargo del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

C.P.