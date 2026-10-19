Juntos en la Región Centro, con diferencias ante Milei: el juego político de Frigerio, Pullaro y Llaryora

La Región Centro ofrecerá este martes una postal de unidad en torno a una agenda productiva. Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora compartirán en Paraná la apertura de las XII Jornadas de Desarrollo Productivo y Competitividad de la Región Centro y Corredores Bioceánicos. Sin embargo, detrás de la foto asoman tres estrategias políticas diferentes frente al gobierno de Javier Milei, atravesadas por intereses provinciales y por el horizonte electoral de 2027.

El encuentro se realizará en el Centro Provincial de Convenciones y será la primera actividad en Entre Ríos desde que Frigerio asumió la presidencia pro tempore del bloque regional. La apertura institucional contará con la participación de los tres gobernadores, junto con representantes de la Mesa Ejecutiva y del Foro Empresario de la Región Centro.

Durante el encuentro se abordarán temas estratégicos como la integración regional, la infraestructura, la innovación productiva y el impacto de la inteligencia artificial en el sector productivo, con especialistas de Argentina y Brasil, se dijo desde la administración entrerriana.

De esta manera, la jornada de intercambio exhibirá la articulación entre los gobiernos provinciales, las instituciones y el sector privado, en torno a una agenda compartida de integración, innovación y crecimiento económico para la Región Centro. No obstante, la cumbre también permitirá observar cómo cada mandatario administra su vínculo con el poder libertario que habita la Casa Rosada.

El aliado con línea directa a Nación

Frigerio es quien exhibe la sintonía más aceitada con el gobierno nacional. Su vínculo con Milei se apoya en una identidad política compartida con dirigentes provenientes del PRO y en una estrategia que prioriza la negociación con la Casa Rosada.

La relación con Diego Santilli, jefe de Gabinete y antiguo compañero de gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, expresa esa cercanía. Ambos ya avanzaron en conversaciones sobre el Presupuesto 2027, las obras prioritarias para Entre Ríos y la reforma política.

El titular del Ejecutivo entrerriano mantiene abierto los canales de negociación y acompaña las transformaciones nacionales, sin dejar de reclamar respuestas para su provincia. Su estrategia combina alineamiento político y gestión de intereses provinciales, con la apuesta de evitar que las diferencias sectoriales deriven en una confrontación permanente con el mandatario libertario.

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Entre la oposición y la cautela electoral

Pullaro llega a Paraná después de un episodio que alimentó la polémica de su posicionamiento frente a Milei. La sesión de Diputados que buscaba derogar el DNU 70/23 fracasó por falta de quórum y dejó expuestas las diferencias dentro de Provincias Unidas, el espacio que reúne a legisladores que reportan al santafecino y al gobernador cordobés.

La jefa del bloque, Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Pullaro, y el diputado José Núñez se ausentaron. En total, ocho legisladores de Provincias Unidas no ocuparon sus bancas, una decisión que favoreció al oficialismo libertario al impedir el desarrollo del plenario impulsado por el arco opositor.

Scaglia rechazó las críticas y negó que su postura respondiera a un acuerdo con Milei. “No se defendía a la gente, fue una maniobra kirchnerista para desestabilizar a la Argentina”, afirmó en declaraciones a Cadena 3.

El episodio exhibió las tensiones entre el perfil opositor de parte del radicalismo santafesino y la cautela en los movimientos de un gobernador que necesita preservar margen de negociación con Nación. Aunque Leonel Chiarella, presidente de la UCR nacional, sostiene una impronta opositora, el pullarismo también mira su propia carrera electoral.

“Hay que dejar abierta la posibilidad de que Pullaro, llegado el momento de las definiciones, tenga alguna negociación con el Gobierno nacional para que no le compliquen su elección provincial en 2027”, advirtió un interlocutor radical que lee al dedillo el escenario que se proyecta sobre el próximo turno electoral.

Sobre esta base, la ecuación pasa por sostener diferencias con Milei sin clausurar canales de diálogo que puedan resultar relevantes para la gestión santafesina y el proyecto de reelección del radical.

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Entre las críticas al ajuste y la pelea por 2027

Por su parte, el gobernador cordobés viene elevando el tono de sus críticas al rumbo económico nacional. En sus últimas incursiones mediáticas en Buenos Aires, cuestionó la caída del empleo formal, las dificultades de las pymes y el endeudamiento de las familias.

“El que no vea una crisis es un ciego”, afirmó el peronista federal. Al redoblar la crítica contra el poder libertario, advirtió: “Vemos la caída del empleo formal con la caída de las pymes. Organismos internacionales le están pidiendo que preste atención a la cuestión social”.

En su raid mediático en pantalla nacional, Llaryora defendió el modelo Córdoba, y reivindicó la infraestructura como herramienta para sostener la actividad económica. “Hoy tenemos la mejor infraestructura, con mejores rutas. Eso lo ven todos”, sostuvo al contrastar modelos.

Sin embargo, la ofensiva discursiva también tiene una lectura electoral. La Libertad Avanza pretende disputar la gobernación de Córdoba en 2027 y amenaza con convertir a la provincia en uno de los principales escenarios de confrontación con el peronismo provincial.

En ese contexto, las críticas de Llaryora a Milei funcionaron también como una advertencia política frente al armado libertario. El cordobesismo no piensa quedarse de brazos cruzados ante el avance de una fuerza que busca desplazarlo del poder. El mensaje hacia la Casa Rosada combina el reclamo por el impacto del ajuste con la decisión de defender el territorio provincial.

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En las últimas horas, el Ministerio de Salud cordobés rechazó la Resolución 1447/2026 de Nación, que aplicó motosierra al programa Remediar. La Provincia se pronunció en contra de la medida de la cartera sanitaria nacional que eliminó la provisión gratuita de 128 principios activos que abastecían históricamente al primer nivel de atención, reemplazándolos por un vademécum acotado a solo seis fármacos orientados exclusivamente a patologías cardiovasculares.

Así, Córdoba cuestionó el impacto de la decisión sobre la atención primaria y el acceso a medicamentos esenciales. El conflicto alimenta la disputa entre el ajuste nacional y la defensa de las prestaciones provinciales, mientras Llaryora busca diferenciar su gestión del rumbo económico de Milei.

Retenciones: la bandera que los reúne

Pese a las diferencias en los movimientos respecto a la relación con la gestión Milei, los tres gobernadores comparten un reclamo económico y político: la eliminación de las retenciones agropecuarias. La defensa del campo tiene un peso estratégico en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, provincias cuya actividad económica depende en buena medida de la producción agroindustrial.

La demanda de reducir la presión fiscal sobre el sector se enlaza con la agenda de infraestructura, logística y corredores bioceánicos que impulsa la Región Centro para mejorar la competitividad exportadora.

La coincidencia en el modelo federal de desarrollo, sin embargo, no borra las diferencias. Frigerio privilegia el entendimiento con la Casa Rosada; Pullaro preserva su margen de negociación y Llaryora combina críticas al ajuste con una advertencia ante la disputa electoral que se avecina en Córdoba.

La foto de Paraná mostrará unidad institucional y una agenda productiva compartida. Pero, detrás del escenario común, cada gobernador seguirá jugando su propio partido frente a Milei. Y en Córdoba, la pulseada ya excede la discusión económica: también se juega el poder en 2027.