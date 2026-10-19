Uñac: "Las cuentas cierran arriba, pero no cierran abajo, en cada hogar argentino"

El exgobernador de San Juan y precandidato a presidente del peronismo, Sergio Uñac, aseguró que “las cuentas cierran arriba, pero no cierran abajo, en cada hogar argentino” al referirse a la situación de las familias endeudadas.

“¿De qué sirve ordenar las cuentas del Estado si se desordenan las de millones de familias?”, se preguntó el senador nacional.

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Críticas al gobierno nacional

“El Gobierno festeja el supuesto equilibrio fiscal mientras las familias acumulan deudas que ya no pueden pagar”, sostuvo en una publicación de “X”.

“La mora llegó al 17%, un nuevo máximo. El problema ya no es solo económico: es la realidad de millones de argentinos que trabajan, se endeudan y aun así no llegan a fin de mes”, agregó Uñac.

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“Las cuentas no cierran para abajo”

Además señaló que “las cuentas cierran arriba, pero no cierran abajo, en cada hogar argentino”.

“Entender que el equilibrio fiscal no puede lograrse a costa del desequilibrio de las familias es gobernar con sentido común”, concluyó el exmandatario sanjuanino.

Uñas formuló estas apreciaciones al comentar un análisis del economista Christian Buteler en el que sostenía que “la mora de las familias en los préstamos personales, a pesar de las refinanciaciones y los traslados a pérdida, sigue creciendo” y que “llegó a un nuevo máximo de 17%”.