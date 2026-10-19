Juan Pablo Valdés anunció un aumento salarial en noviembre: "Evaluamos si será de uno o dos dígitos"

El gobernador de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que durante el mes de noviembre se concretará un nuevo aumento salarial destinado a los trabajadores estatales activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

Lourdes Sánchez salió al cruce de los rumores de renuncia: "Creo que la vida privada no tiene nada que ver con el trabajo"

El mandatario correntino precisó que la cartera económica se encuentra ajustando las partidas financieras de cara al cierre del ejercicio anual. "Esta semana vamos a estar dándole los últimos toques y ya vamos a estar haciendo el envío del Presupuesto y tomando la definición en materia salarial", aseguró el titular del Poder Ejecutivo en conferencia de prensa.

Consultado sobre el porcentaje del reajuste, Juan Pablo Valdés aclaró que la escala final dependerá de la evolución del caudal de coparticipación y los recursos propios percibidos durante las últimas semanas: "Estamos terminando de redondear el aumento, si va a ser en un dígito o en dos dígitos, de acuerdo a los últimos ingresos y a la previsión de cómo viene este mes".

Reajustes salariales frente al índice inflacionario en el NEA

Hasta el momento, el Gobierno provincial ejecutó un esquema de recomposición del 16 % acumulado en los sueldos básicos del sector público: un primer tramo del 6 % aplicado en marzo y un segundo incremento del 10 % otorgado durante el mes de junio.

Diputada peronista: "En algún momento el partido va a tener que tomar decisión sobre estos pseudocompañeros"

La nueva pauta salarial busca achicar la brecha frente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. En la región del Nordeste (NEA), el indicador inflacionario acumuló una suba del 26,6% en los primeros nueve meses del año, ubicándose tres puntos por encima de la media nacional del 23,6%.

Con esta medida, la gestión de Juan Pablo Valdés proyecta amortiguar la pérdida del poder adquisitivo en las familias correntinas antes del cierre del año lectivo y el inicio del período estival.