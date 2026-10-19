Docente desaparecida en Corrientes: investigan a un peón y analizan prendas con manchas de sangre

La Justicia de Corrientes y las fuerzas de seguridad intensifican la búsqueda para dar con el paradero de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años desaparecida desde hace doce días en un paraje rural inhóspito de la localidad de Esquina. La causa, conducida por el fiscal Javier Mosquera al frente de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, dio un giro en las últimas horas tras la demora de un peón de campo y el secuestro de ropa con presuntas manchas hemáticas.

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El último contacto confirmado con la mujer ocurrió la noche del 7 de octubre. Sin embargo, la denuncia formal fue radicada por su hijo recién el 15 de octubre, lo que generó una ventana de ocho días de demora en el inicio de los rastrillajes oficiales.

"La unidad fiscal toma conocimiento por la denuncia que formula el hijo. Desde ese momento se dispuso un despliegue inmediato en las inmediaciones del establecimiento escolar", precisó el fiscal Mosquera respecto a las actuaciones iniciadas ante la Justicia provincial.

Rastrillaje en un terreno hostil y pericias a la escuela

La búsqueda se concentra en una geografía de extrema dificultad y sin conectividad. Un contingente de entre 40 y 50 efectivos de la Policía de Corrientes, respaldado por drones y perros adiestrados de rescate, debe desplazarse a caballo cruzando bañados con agua que supera el metro y medio de profundidad.

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Durante la inspección en la escuela rural, los peritos constataron que el edificio se encontraba ordenado y con las luces encendidas. Sin embargo, no se hallaron los elementos personales de la docente, como su teléfono celular, su portafolio y un bolso de uso cotidiano.

Aunque algunos pobladores afirmaron haberla visto el 9 de octubre, las pericias tecnológicas confirman que su línea móvil permanece inactiva desde la noche del 7 de octubre.

Allanamiento en Esquina y peritajes en el Instituto Médico Forense

En el marco de las pesquisas, la fiscalía dispuso la demora de un peón rural que trabajó en una estancia cercana entre el 5 y el 9 de octubre y que no regresó a sus tareas habituales. La versión aportada por el trabajador fue descartada tras una inspección ocular encabezada por el propio fiscal en el terreno.

Durante la madrugada del sábado, efectivos de la Policía de Corrientes allanaron la vivienda del sospechoso en el casco urbano de la ciudad de Esquina. "Se encontraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas de coloración rojiza", detalló Mosquera a radio Sudamericana.

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Las evidencias fueron remitidas de urgencia al Instituto Médico Forense en la ciudad de Corrientes para determinar si las muestras corresponden a sangre humana y proceder a un eventual cotejo genético.

Desde la fiscalía remarcaron que no se descarta ninguna hipótesis: "No puedo descartar que pudo salir por sus propios medios ni que la pudieron sacar engañada. La prioridad absoluta es hallar a la docente", concluyó el representante del Ministerio Público Fiscal.