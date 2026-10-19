El Niño en Corrientes: el Paraná superó el nivel de evacuación en la Capital y ya hay 754 desplazados

El impacto del fenómeno meteorológico El Niño recrudeció en las últimas horas sobre la provincia de Corrientes, impulsando la crecida simultánea de los ríos Paraná y Uruguay. Según los registros oficiales de la Dirección de Defensa Civil, la cifra de pobladores que debieron abandonar sus hogares trepó a 754 personas, distribuidas entre 392 evacuados en centros oficiales y 362 autoevacuados asistidos en casas de familiares.

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En la ciudad de Corrientes, el río Paraná traspasó la marca crítica de evacuación al registrar 7,07 metros en la escala hidrométrica de la Prefectura Naval Argentina. La crecida inundó zonas costeras y obligó a la autoevacuación de 344 vecinos en los barrios Punta Taitalo, Río Paraná, Itatí y Sol de Mayo, entre otros.

El director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, sostuvo a Perfil que "la situación está por ahora tranquila, se sigue asistiendo a los evacuados y esperamos que se estabilice un poco la cuenca". Sin embargo, advirtió sobre la inestabilidad climática que se aproxima hacia el fin de semana.

El panorama hidrológico en la cuenca del río Paraná y del río Uruguay

El reporte técnico de las fuerzas de seguridad y el Gobierno provincial detalla escenarios dispares a lo largo del cordón ribereño:

Itatí: el cauce alcanzó los 8,17 metros, permaneciendo en estado estacionario. Se registran 295 evacuados y 18 autoevacuados.

Paso de la Patria: el hidrómetro trepó a 7,47 metros con 4 personas evacuadas. La municipalidad anticipa un leve descenso de las aguas para los próximos días.

Ituzaingó e Isla Apipé: el puerto de Ituzaingó bajó a 4,70 metros, registrando 41 personas albergadas, idéntica cifra de asistidos que la Isla Apipé , mientras que Yahapé reporta 2 evacuados.

Paso de los Libres: se mantiene como la localidad más castigada sobre el río Uruguay, con 31 evacuaos y una altura de 9,19 metros, experimentando una paulatina tendencia a la baja.

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Alerta meteorológica por lluvias desde el jueves

Pese al paulatino amesetamiento de los caudales, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional mantienen en vilo a las autoridades de emergencia. Las proyecciones oficiales anticipan un frente de tormentas que comenzará el jueves y se extenderá hasta el domingo.

La eventual precipitación en las cuencas medias y altas amenaza con frenar el drenaje de los ríos y agravar las condiciones de habitabilidad de las familias afectadas en las áreas anegadas.